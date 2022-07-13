أبو جبل يطلب فسخ عقده مع الزمالك والفارس الأبيض يرد

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق باللاعب الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك والمنتخب المصري.

وأكد أحمد شوبرت في تصريحات متلفزة أن محمد أبو جبل طلب إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك بسبب رغبته في التوجه إلى المملكة العربية السعودية لحل أزمته مع نادي النصر.

وأضاف شوبرت أن لدى محمد جبل وثيقة توقيع مع مسؤولي الانتصار تتعلق بتوقعه الانضمام إلى العالم بعد الدول الأفريقية، وهناك من جانبه رفض الاستمرار في أغسطس.

وتابع “الزمالك رفض وقال أنت بطبيعتك تكملنا”.

الزمالك يهزم المقاولون العرب

وتغلب الزمالك على المقاولون 1-صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين الليلة الماضية على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 37 من المباراة.

يلتقي الزمالك مع نظيره غزل المحلة يوم السبت 16 يوليو على ملعب غزل المحلة الساعة 630، في الجولة 25 من الدوري المصري.