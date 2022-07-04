فِيْ الساعات الماضية، ترددت أنباء صحفِيْة عديدة، مساء اليوم الاثنين، عَنّْ شكوى حارس المرمى محمد أبو جبل، نجم الزمالك المصري، من الفوز، فِيْ إطار توقيع عقود انضمامه إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، ابتداء من صيف 2022.

بدأت قِصَّة محمد أبو جبل مع النصر فِيْ يناير 2022، عَنّْدما تألق مع المنتخب المصري فِيْ كأس الأمم الأفريقية.

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أبو جبل يكشف .. هل قدم “شكوى رسمية” ضد النصر

وأشار الإعلامي المصري خالد الغندور، قبل ساعات، إلَّى أن حارس المرمى محمد أبو جبل دخل فِيْ أزمة مع النصر، قد تصل إلَّى محاكَمْ الفِيْفا، موضحًا أن القِصَّة بدأت بعد توقيع عقود رسمية لـ3 لاعبين. سنوات، لكن مجلس إدارة الرئيس موصلي المعمر تراجع عَنّْ ضمه، مضيفًا أن اللاعب، رغم استلامه لمورد العقد، غاضب، حيث طالب بقيمة العقد كاملة.

ونفى مصطفى، شقيق محمد أبو جبل، القِصَّة كاملة عبر حسابه الشخصي على تويتر، فكتب “هذا ليس صحيحًا … لم يحدث ولن يحدث، إنه غير منطقي”.

يشار إلَّى أن الزمالك المصري أكد فِيْ أكثر من مناسبة سابقة أنه لن يرسي عقدًا جديدًا لحارس المرمى محمد أبو جبل، حيث انتهى العقد السابق فِيْ يونيو 2022، فِيْما أشارت تقارير صحفِيْة مصرية إلَّى أنه على وشك ارتداء الـ Al – تي شيرت على سبيل الإعارة من النصر.