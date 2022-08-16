أبو شايقة التمريض لا يوجد بها بطالة ونحتاج 40 ألف ممرض سعودي

أكد أستاذ التمريض أحمد أبو شيخة أن المملكة بحاجة إلى 40 ألف ممرض سعودي.

وأضاف أبو شيخة، خلال تصريحات لبرنامج الراصد الذي تبثه قناة الإخبارية، أن مهنة التمريض عاطلة عن العمل، موضحا أن قلة عمل بعض الممرضات في المملكة يعود إلى رغبتهم الشخصية لأن الإقبال على التمريض. عالية.

220 ألف ممرضة

وتابع أبو شيخة، أن المملكة بها 220 ألف ممرض (سعودي وغير سعودي)، بينهم 150 ألف غير سعودي، ولدينا نقص في مهنة التمريض بمتوسط ​​40 ألف.

وشددت على أن مهنة التمريض مهنة إنسانية لها مستقبل، وتتطلب أن يكون العامل فيها على دراية بثقافة المجتمع واحتياجات المريض.