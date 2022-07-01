أتربة تحد الرؤية على عسير ومكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة عسير لاستمرار حالة العوالق الأرضية ؛ هذا يؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية.

وأشار إلى أن المدن المتضررة من الإنذار المشار إليه هي أبها وأحد رفيدة والحرجة والربعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

ستبقى حالة التأهب حتى الواحدة صباحًا يوم السبت.

الغبار في مكة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة للحالة المستمرة للغبار المرتفع ونشاط الرياح السطحية والأمواج العالية وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

وتأثرت القنفذة والليث بالتنبيه السابق، فيما تستمر حالة التأهب حتى الساعة 900 مساء يوم الجمعة.

التقلبات المناخية

ويتنبأ المركز الوطني للأرصاد بحالة من التقلبات الجوية في منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة القادمة وتحديداً في القنفذة والليث.

السبب يشمل استمرار تأثير العوالق المتربة التي تتسبب في ضعف الرؤية الأفقية، ويستمر السبب حتى الثانية من صباح يوم الجمعة.

توقعات الأرصاد الجوية

أكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية فوق المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

وتشمل الحالة الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، ويمكن أن يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية تقريبًا في أجزاء من تلك المناطق. السماء أيضا غائمة جزئيا والرؤية الأفقية تتأثر بالعوالق المتربة. في مرتفعات الباحة وعسير وجازان.