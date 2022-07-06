أتربة تحد الرؤية على 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة للعوالق المتربة التي تؤثر على الرؤية الأفقية، وأوضح أن المدن المتضررة من الظواهر الجوية المذكورة هي أدهم، والشعيبة، والعريضية. ستظل حالة التنبيه حتى الساعة 1000 مساءً هذا الأربعاء.

الغبار في الفناء

كما أشارت إلى أن منطقة الباحة تعرضت للأتربة المتصاعدة ونشاط الرياح السطحية، مما أدى إلى غياب شبه كامل للرؤية الأفقية. وتتأثر الظواهر المذكورة بكل من الهجرة، والمخوة، وفرع غامد الزرداء، وقلوة.

عواصف في المنطقة الشرقية

أما المنطقة الشرقية فتتعرض لارتفاعات ترابية وعواصف كهربائية وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية وتتأثر المدن التالية بالتنبيه السابق الأحساء، البطحاء، البيشة، العبيلة، العبيلة، عديد وحرض وضحبلوطون وسلوى وأرضي. يستمر هطول الأمطار والغبار حتى الساعة 1 صباح غد الخميس.