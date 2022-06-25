أتربة على الجوف وأمطار على منطقة مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة الجوف للرياح النشطة ورفع الغبار، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتضررة من الإنذار هي القريات وطبرجل.

ستبقى حالة التأهب حتى الساعة الحادية عشرة مساء السبت.

المطر في مكة

كما أصدر المركز إنذارا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لاستمرار هطول أمطار خفيفة مع نشاط الرياح السطحية.

وتأثرت بالتنبيه السابق من الشفا والطائف والهدا.

ستبقى حالة التنبيه حتى الساعة 1000 مساءً يوم السبت.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط رياح سطحية مغبرة ومغبرة في مناطق تبوك والحد الشمالي والجوف وحائل والقصيم.

أمطار رعدية

ولا تزال الفرصة سانحة لحدوث عواصف رعدية في مناطق نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة المكرمة بعد الظهر مصحوبة بنشاط الرياح السطحية. وطقس دافئ إلى شديد الحرارة في الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية من الشمال إلى الشمال الغربي تتحول تدريجياً إلى الغرب بسرعة تتراوح بين 18 و 38 كم / ساعة في الجزء الشمالي والوسطى، ومن الجنوب الغربي إلى الغرب، وتتحول تدريجياً إلى الغرب بسرعة 20-38. كم / ساعة. 40 كم / س في الجزء الجنوبي، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.