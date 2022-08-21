أتربة على الرياض والمنطقة الشرقية حتى الـ 2 ظهرًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة الرياض لاستمرار سحب العواصف الممطرة ونشاط الرياح السطحية وضعف الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتضررة من الإنذار السابق الذكر هي الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء، مراد.

وأشار إلى أن القضية المذكورة استمرت حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر الأحد.

كما حذر المركز من تعرض المنطقة الشرقية لغبار العوالق، مما أدى إلى ضعف الرؤية الأفقية.

وتتعلق الحالة المذكورة بـ القيصومة وحفر الباطن وقرية العليا.

وستبقى حالة التأهب حتى الثانية بعد ظهر الأحد.

مطر في عسير

في نفس السياق ؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، تحذيراً متقدماً من تشكل أمطار معتدلة إلى غزيرة في منطقة عسير، وتشمل الآثار المصاحبة لها نشاط الرياح السطحية، وانخفاض الرؤية، والبرد، والسيول الغزيرة، في مدينة أبها ومحافظات أحد. رفيدة والحرجة والربعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأشار إلى أن الوضع مستمر حتى الساعة الثامنة ليلاً.

فرص هطول الأمطار

لا تزال الفرصة سانحة لتشكيل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة فوق منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، وكذلك فوق أجزاء من الباحة ولعبة مكة والمدينة المنورة. يمتد نفوذها إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، بينما تظل درجات الحرارة القصوى مرتفعة في المنطقة الشرقية.

حركة الرياح على السطح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى الغرب بسرعة 15 إلى 40 كم / ساعة في الشمال والوسط والجنوب الغربي، وتتغير تدريجياً إلى الشمال الغربي بسرعة 10 إلى 30 كم / ساعة في الجزء الجنوبي.

أما ارتفاع الأمواج فيتراوح من نصف متر إلى متر ونصف إلى مترين ونصف متر مع سحب عاصفة في الجزء الجنوبي.

أما البحر فالموجات خفيفة إلى متوسطة ومموجة مع ظهور سحب عاصفة في الجزء الجنوبي بينما تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الجنوب إلى الجنوب الشرقي بسرعة 15-35 كم / ساعة والارتفاع. من نصف متر الى متر وحالة البحر موجات ضوئية.