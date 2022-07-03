أتربة على عسير والشرقية وأمطار على جازان حتى الصباح

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير للرياح النشطة ورفع الغبار، مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، مبينًا أن المدن المتضررة من الإنذار هي بيشة وتثليث وطريب. ستبقى حالة التأهب حتى الواحدة صباحًا من صباح يوم الاثنين.

مطر في جيزان

كما أشار المركز إلى أن منطقة جازان تعرضت لأمطار خفيفة ونشاط الرياح السطحية. وأشار إلى أن المدن المتضررة من الأمطار هي الحارث، الضائر، الريث، العرضة، العيدابي، فيفا، الحرب.

يستمر هطول الأمطار حتى الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد.

تراب في المنطقة الشرقية

تتعرض المنطقة الشرقية للرياح والغبار المتصاعد مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

تتأثر الظواهر الجوية المذكورة أعلاه بكل من الأحساء، البطحاء، العبيلة، العديد، حرض، الضبلوطون، سلوى.

ستبقى حالة التأهب حتى الواحدة صباحًا من صباح يوم الاثنين.

درجات الحرارة في الأماكن المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في فيديو بثه، إن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة، ودرجة الحرارة القصوى في منى 42 درجة والصغرى 32 درجة.

درجة الحرارة العظمى في عرفات 43 درجة والصغرى 30 درجة ومزدلفة 43 درجة كحد أقصى و 30 درجة كحد أدنى.