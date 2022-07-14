أتربة مثارة في الشرقية وسحب رعدية على عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية للرياح النشطة ورفع الغبار، مما يولد مستويات منخفضة من الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن حالة التأهب قد تأثرت بكل من المدن التالية الجبيل، والخبر، والدمام، والظهران، وبقيق، ورأس تنورة.

سحب عاصفة فوق عسير

كما تتعرض منطقة عسير للعواصف الرعدية والرياح النشطة التي تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية. يتأثر التنبيه المذكور بكل من العرين وبيشة والثالوث والطريب. ستستمر حالة التأهب حتى الساعة العاشرة ليلاً. يوم الخميس.

المعرض الشمسي

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء حذروا من أن التعرض لأشعة الشمس في وسط درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن يخلق ضغطًا خطيرًا على القلب.

قالت الدكتورة جوان وايتمور، من مؤسسة القلب البريطانية، لصحيفة The Sun “قد تكون أكثر عرضة للخطر إذا كنت مصابًا بأمراض القلب وتعيش في درجات حرارة عالية، حيث يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية عند المستويات الطبيعية. وهذا يضع ضغطًا إضافيًا. . ” في قلبك.”

الآثار السلبية

وفقًا لواحد من أبحاث أمراض القلب التشخيصية، فإن درجات الحرارة التي تزيد عن 37 درجة مئوية أو أعلى، جنبًا إلى جنب مع الرطوبة العالية، يمكن أن يكون لها آثار سلبية على القلب.

وأوضح ويتمور أنه يجب استخدام رذاذ الذبحة الصدرية بحذر شديد في درجات الحرارة المرتفعة، لأنه يوسع الأوعية الدموية بسرعة، مما يتسبب في انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى الإغماء.