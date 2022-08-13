“أتمنى العودة للنصر وشروط الفوز بآسيا”.. 6 رسائل من خوليو سيزار

وأدلى البوليفِيْ خوليو سيزار بالديفِيْسو، نجم فريق النصر السابق لكرة القدم، بسلسلة من التصريحات العَنّْيفة، كاشفا عَنّْ رغبته فِيْ العودة يوما ما إلَّى قلعة العلم، من أجل تدريب الفريق.

لعب خوليو سيزار لفريق النصر لكرة القدم بين عامي 2001 و 2003، وأثبت أنه أحد أبرز لاعبي الوسط، كَمْا لعب للمنتخب البوليفِيْ بين عامي 1991 و 2005، ووصل إلَّى نهائي كوبا أمريكا عام 1997.

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بعد تقاعده فِيْ عام 2009، كرس جوليو سيزار نفسه لتدريب وإدارة العديد من الفرق فِيْ بلاده، بالإضافة إلَّى إدارة المنتخبين الفلسطيني والبوليفِيْ.

أكد خوليو سيزار، فِيْ تصريحات للعربية، أنه يأمل فِيْ العودة للفوز مرة أخرى، مؤهلا تجربته السابقة مع مونديال كأحد أفضل التجارب فِيْ مسيرته الاحترافِيْة، والتي وجد خلالها مودة كبيرة وترحيبًا من الناصريين. . المشجعين.

نراجع أبرز تصريحات يوليوس قيصر أدناه

– أتمنى أن أعود للنصر لتدريب الفريق وسميت النصر على اسم أحد أبنائي.

– تجربتي مع النصر كانت فريدة من نوعها لأنها الأولى فِيْ منطقة الخليج العربي وأعتبرها من أفضل التجارب فِيْ مسيرتي الاحترافِيْة، ووجدت استقبالاً كبيراً من جمهُور النصر.

– حريصة على متابعة مباريات النصر رغم كثرة مشاركتي بسبب التدريبات، إلا أن الفريق فِيْ حالة جيدة فِيْ الوقت الحالي.

النصر لديه فريق جيد ومحترف رفِيْع المستوى، مثل حارس المرمى أوسبينا وبيتي مارتينيز، وسيكون منافسًا قويًا على لقب الدوري السعودي.

– إذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال آسيا، فِيْجب أن يكون لديك لاعبين جيدين، وطاقم تدريب متميز، وإدارة طموحة، وأنا واثق من أن النصر لديه هذه المتطلبات.

الدوري السعودي تطور بشكل ملحوظ، والدليل على ذلك ما حققته الفرق السعودية، وتحسن شكل المباريات، والاتفاقيات الخارجية مميزة.

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