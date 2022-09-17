أثرياء العالم العشرة.. “ماسك” يتصدر” و”غوتام” يصنع المفاجأة

واصل الملياردير الهندي غوتام أداني تقدمه فِيْ قائمة أغنى 10 مليارديرات فِيْ العالم لهذا الأسبوع، ليسجل مفاجأة من خلال احتلاله المركز الثاني بعد الأمريكي إيلون ماسك.

وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires اعتبارًا من 17 سبتمبر 2022، ظل الملياردير الأمريكي Elon Musk على رأس قائمة أغنى أغنياء العالم، يليه الملياردير الهندي Gautam Adani، ثم الملياردير الأمريكي Jeff Bezos فِيْ المركز الثالث.

قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم

قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم هِيْ كَمْا يلي

1- إيلون ماسك

احتل المسك المرتبة الأولى بين أغنى أغنياء العالم، حيث بلغ صافِيْ ثروته حوالي 264 مليار دولار، وخسر حوالي 376 مليون دولار.

والملياردير الأمريكي، تعود ثروته إلَّى Tesla و SpaceX.

2- غوتام عداني

وجاء الملياردير الهندي غوتام أداني فِيْ المرتبة الثانية على قائمة أغنى أثرياء العالم، بصافِيْ ثروة قفزت إلَّى نحو 147 مليار دولار. نجح فِيْ إضافة مكاسب سنوية لثروته المقدرة بـ 70.3 مليار دولار. مصدر ثروته شركته، Adani Group.

3- جيف بيزوس

وتراجع جيف بيزوس إلَّى المركز الثالث فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم، بثروة تقدر بنحو 147 مليار دولار. أمازون هُو مصدر ثروة بيزوس.

4- برنارد أرنو

احتل برنارد أرنو المرتبة الرابعة فِيْ قائمة أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم، بقيمة صافِيْة بلغت حوالي 138 مليار دولار. يعود مصدر ثروته إلَّى شركته LVMH.

5- بيل جيتس

يحتل بيل جيتس المرتبة الخامسة بثروة تقدر بنحو 112 مليار دولار. ومصدر ثروته يعود إلَّى شركة مايكروسوفت.

6 – وارن بافِيْت

جاء وارن بافِيْت، رئيس شركة Berkshire Hathaway، فِيْ المركز السادس هذا الأسبوع بثروة تقدر حاليًا بنحو 96.2 مليار دولار.

7- لاري بيدج

احتل الملياردير الأمريكي لاري بيدج، مؤسس شركة جوجل مع سيرجي برين، المرتبة السابعة هذا الأسبوع، بعد أن بلغت ثروته نحو 94.7 مليار دولار.

8- سيرجي برين

احتل سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة Google مع لاري بيدج، المركز الثامن فِيْ سباق أغنى 10 مليارديرات فِيْ العالم هذا الأسبوع، حيث وصلت ثروة برين إلَّى 90.6 مليار دولار.

9- لاري إليسون

جاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون فِيْ المركز التاسع، بثروة صافِيْة بلغت نحو 89 مليار دولار.

يمتلك إليسون حوالي 35٪ من شركة البرمجيات العملاقة أوراكل، ويترأس مجلس إدارتها ويشغل منصب مدير التكنولوجيا فِيْها. كَمْا ترك منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة فِيْ عام 2014 بعد 37 عامًا من الاستمرار فِيْه.

10- موكيش أمباني

وجاء فِيْ المرتبة العاشرة الملياردير الهندي موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز، بثروة صافِيْة قدرها 88.7 مليار دولار.