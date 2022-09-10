أثرياء تيك توك ينافسون فِيْ عالم الاستثمار

يبدو أن الأموال القادمة من شهرة Tik Tok لا توفر الأمان، الأمر الذي دفع المشاهِيْر الأعلى أجراً لدخول عالم الاستثمار بقوة.

حققت شقيقتا D’Amelio، وهما من مشاهِيْر TikTok فِيْ أمريكا، ثروة من بيع منتجات الآخرين لمئات الملايين من أتباعهم الشباب.

لكن الفتاتين أطلقتا علامة تجارية تحمل اسمهما للاستفادة من شهرتهما الرقمية قبل أن تفقد بريقها، وفقًا لمجلة فوربس.

شهرة تيك توك

يقول Charlie D’Amelio، وهُو ثاني أكثر الأشخاص شهرة فِيْ Tik Tok، وهُو 145.5 مليون متابع “نحن نعلم أنه لا شيء يدوم إلَّى الأبد، ستكون هناك أوقات طيبة وأوقات سيئة. نحن هنا فقط لنبذل قصارى جهدنا ونستمتع بها بقدر ما نستطيع.” .

فِيْ عام 2022، أصبحت أخوات D’Amelio بين عشية وضحاها من مشاهِيْر TikTok من خلال نشر مقاطع فِيْديو شخصية.

فِيْ عام 2022، حصلت تشارلي على 17.5 مليون دولار من رعاية العلامات التجارية، مما يجعلها نجمة TikTok الأعلى أجراً فِيْ العالم، وفقًا لتقديرات فوربس.

حصلت شقيقتها الكبرى ديكسي على 10 ملايين دولار.

تقدر Forbes أن كل أخت تكسب 100000 دولار لكل حلقة.

جنت الأخوات ما يقرب من 70 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

صفقات الرعاية

اجتذبت العائلة، التي ليس لديها خبرة سابقة فِيْ صناعة الترفِيْه، صفقات غير متوقعة مع مجموعة منتقاة من العلامات التجارية، مثل Amazon و Dunkin ‘و Prada، والتي تدفع لحسن الحظ حوالي 250 ألف دولار لكل منشور.

تبادلت الأخوات النفوذ فِيْ الأسْهُمْ، واستحوذت على حصص ملكية فِيْ شركات مثل Lightricks، وهِيْ شركة برمجيات لإنشاء المحتوى بقيمة 1.8 مليار دولار.

كَمْا أنهم يستثمرون فِيْ شركات ناشئة فِيْ مراحلها الأولى من خلال صندوق أسهم بقيمة 25 مليون دولار.

بفضل تأثيرها الهائل وقدرتها على التأثير فِيْ اتجاهات المراهقين، حصلت أخوات D’Amelio على مراتب عالية فِيْ قائمة Forbes لأقوى مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسلط الضوء على 50 من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي الذين أحدثوا ثورة فِيْ الترفِيْه والإعلان فِيْ عصر الهُواتف الذكية.