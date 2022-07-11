أثناء طواف الوداع.. روبوت يوزع المصاحف على الحجاج

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوتاً لتوزيع المصحف على الحجاج داخل المسجد الحرام أثناء طواف الوداع.

الدقة في الحركة والتموضع

وأوضح نائب المدير العام لشؤون الإرشاد والتوجيه بدر بن عبدالله الفريح، أن الروبوت يتميز بسهولة الحركة بدون إشارات، فضلاً عن الدقة في الحركة وتحديد المواقع، حيث يستخدم نظام ملاحة آلي مزدوج (سلام).، ويحتوي على مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص.

كما يمكن التفاعل مع الروبوت عن طريق اللمس لمدة تزيد عن (12) ساعة من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت يستغرق الشحن حوالي أربع ساعات ووزن الروبوت 59 كجم والسرعة هو 1.2-0.5 م / ثانية (يمكن التحكم فيه) والروبوت يدعم 10 كجم، والحد الأعلى 40 كجم، وأبعاد الروبوت 565 * 537 * 1290 مم.