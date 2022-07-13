أجرة المواصلات فِيْ مصر.. تدخل حكومي بعد زيادة البنزين والسولار

قررت وزارة التنمية المحلية فِيْ مصر، قيمة الزيادة الجديدة فِيْ تعريفة ركوب وسائل النقل العام فِيْ البلاد، بعد ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

وأرسلت وزارة التنمية المحلية للمحافظات تعميماً بهذا الشأن، جاء فِيْه أنه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو / تموز 2022، سترتفع أسعار الديزل والبنزين بمقدار 50 قرشاً عدا بنزين 95 الذي تم زيادته بمقدار 100 قرش. .

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على التقنين فِيْ محطات الوقود لعدم احتكار المواطنين أو استغلالهم.

كَمْا وجه وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقع الخدمية داخل كل محافظة لمنع استغلال المواطنين، على أن تتناسب الزيادة فِيْ أسعار التعرفة مع ارتفاع أسعار الوقود الجديد.

وذلك للتنسيق الكامل بين جميع المحافظات لتوحيد أسعار النقل بين المحافظات، وأن تتناسب الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.

التعرفة الجديدة

وتحدد أسعار التعرفة الجديدة سواء داخليا أو بين المحافظة ومحافظة أخرى، على أن يتم الإعلان عَنّْ التعرفة الجديدة اعتبارا من الصباح الباكر من يوم الأربعاء مع تعليقها فِيْ جميع المواقف وبشكل واضح.

وطلب الوزير موافاته اليوم بخطة التعرفة الجديدة سواء داخليا أو بين المحافظة ومحافظة أخرى.

كَمْا شدد وزير التنمية المحلية المحافظين على المرور بأنفسهم عبر محطات الخدمة ومحطات الوقود لضمان انتظام العمل فِيْ المواقع وعدم استغلال المواطنين، واستقرار الوضع العام.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هِيْئة النقل العام سواء بالقاهرة أو الإسكندرية يجب أن تكون متناسبة مع ارتفاع أسعار الوقود.

وقال إن الزيادة الجديدة فِيْ تعرفة الركوب لوسائل النقل تتراوح بين 5٪ و 7٪ على كافة الطرق الداخلية والخارجية بالمحافظة.

وأشار إلَّى أنه أجرى سلسلة مكالمات هاتفِيْة مع المحافظين على مدار اليوم لمتابعة تطورات الأوضاع وسير العمل على أرض المحافظات سواء فِيْ محطات الوقود أو مواقف السيارات.