“أجمل العبارات” تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444 عبارات للتهاني بمناسبة بداية العام الهجري الجديد

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد، تهنئة يسعى المسلمون ليتمكنوا من تهنئة أحبائهم بهذه المناسبة العظيمة، وهِيْ مناسبة العام الهجري الجديد، بحيث تكون التهنئة بالعام الهجري الجديد مبنية على كثير من الخير. يتمنى المسلم أن يتمنى المسلم لأخيه رأس السنة الهجرية، وفِيْ هذا المقال سيضع تهنئة رأس السنة الهجرية بالعبارات المناسبة فِيْ العام الهجري الجديد.

عطلة رأس السنة الهجرية

هناك أيام قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن العالم أجمع للاحتفال ببداية العام الهجري، وهِيْ مناسبة جيدة انتظرها جميع المسلمين حتى يتمكنوا من تبادل التهاني ومشاعر الحب بين المسلمين، و لذلك شهد محرك البحث العالمي جوجل العديد من عمليات البحث وذلك عن أفضل رسائل التهنئة فِيْ العام الهجري الجديد وهُو عام 1444.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا أن يكون يوم السبت، الذي يصادف يوم 30 يوليو لهذا العام الميلادي 2022، عطلة رسمية تُدفع فِيْ العلن والخاصة. القطاعات وذلك للاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة ولذلك هناك العديد من الدول الإسلامية تستعد للترحيب بهذه المناسبة من خلال إعداد وإعداد رسائل التهنئة فِيْ العام الهجري الجديد عام 1444.

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد

هناك العديد من الرسائل التي يمكن إرسالها للأصدقاء والعائلة بمناسبة التهنئة بالعام الهجري 1444 ومنها

اللهم اقبلنا العام الهجري الجديد ولا ندري هل قبلتنا فِيْ السنوات الماضية ام احنا معدودين من الجهلين.

بمناسبة العام الهجري الجديد، نهنئ أحباؤنا وأقاربنا فِيْ كل مكان، وندعو الله أن تكون سنة الخير للأمة الإسلامية جمعاء، وكل عام يكون أقرب إلى الله، وطاعته أتمنى. .

اللهم رب العرش العظيم أتوسل إليك فِيْ بداية العام الهجري الجديد أن تحمينا وتحمينا بعيونك التي لا تنام وتغطينا برحمة كثيرة غير منقطعة بارك الله فِيْني ولي. العائلة والأحباء فِيْ هذه المناسبة الطيبة.

تجري دار الإفتاء المصرية، بعد غد، مسحاً فِيْ هلال شهر محرم للعام الهجري الجديد 1444، من خلال لجانها القانونية والعربية المنتشرة فِيْ عموم الجمهُورية. يتوافق مع 28 يوليو 2022.