أجمل تقشير البشرة وتنعيمها الطبيعية والمذهلة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من مراكز التجميل

من فترة إلى أخرى يجب علينا القيام بعملية تقشير للبشرة وذلك لتراكم خلايا الجلد الميتة عليها والتي تسبب العديد من المشاكل أهمها ظهور البثور، حتى نحصل على بشرة ناعمة ملساء مثل البيبي وخالية من الجلد الميت والأوساخ المتراكمة، وتساعد ايضاً في تفتيح لون البشرة بشكل ملحوظ مع الإستمرار، بعض النساء تلجأ لعمليات التقشير الكيميائي والذي لا يعرفونه انه يضر الجلد على المدى البعيد لذا حرصنا في هذا المقال على افادتكم بمكونات وطريقة تقشير البشرة في المنزل وبأقل التكاليف.

كيفِيْة تقشير وتنعيم البشرة ومكوناتها

المكونات

ملعقة سكر

ملعقة صغيرة من الحَلْيب.

ملعقة كبيرة عسل أبيض

كيف تستعد

نحضر طبق ونضع ملعقة كبيرة من العسل والسكر، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الحَلْيب ونخلط جيداً.

من الضروري غسل الجلد قبل وضع الخليط وتجفِيْفه جيداً، ثم تطبيق هذا المزيج على البشرة، وتدليك البشرة برفق.

ثم نترك هذا الخليط على الوجه لمدة حوالي ثلث ساعة.

ثم نغسل وجهنا جيدًا بالماء الفاتر ونجففه بمنشفة قطنية، ونكرر هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوعين للحصول على بشرة جميلة وطبيعية ونضرة.

الى هنا ونختم المقال الذي تناولنا فيه طريقة تحضير مقشر طبيعي للبشرة في المنزل ومكوناته البسيطة، لا تبتعدوا كثيراً وتابعونا بكل ما هو حديث ومفيد.