أجنحة تفاعلية في معرض واحات لاستعراض مشاريع الشؤون الإسلامية

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأنشطة الحج والعمرة والزيارة بالوزارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مساء أمس الأربعاء، معرض الواحة، الذي يعد نظمتها الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات برعاية شركة إتقان العقارية وشركة الراجحي للاستثمار، بفندق الشيراتون بحي النسيم بمكة المكرمة بالمكرمة.

ة مشاريع الوزارة

ويهدف معرض الواحة إلى عرض المشاريع الفنية التي توظفها الوزارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ ويفتح أبوابه كل يوم من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً.

وحضر الافتتاح عدد من وكلاء الوزارة ومدير عام فرع مكة بوزارة الشؤون الإسلامية وعدد من مسؤولي الوزارة. ولدى وصول الوزير إلى صالة العرض في حي النسيم، تم قص شريط الافتتاح، ثم تجول في الأجنحة التفاعلية المشاركة في المعرض، والتي عرضت تطبيقات الوزارة الإلكترونية، ومنها ركن التطبيق لتعليم مناسك الحج والعمرة. تقنية 3D، والمكتبة الإلكترونية.

كما تجول الشيخ في جناح مكتبة مكة الذي يعرض المخطوطات النادرة بالمكتبة، وجناح خاص بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يستعرض منجزات المجمع وأعماله، بالإضافة إلى هدية لكل زائر.

البرامج العلمية والترويجية

واطلع الوزير على البرامج العلمية والترويجية التي تنظمها الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها، في إطار رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين في العالم، انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة. .

وأشاد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في بيان عقب افتتاح معرض الواحة، بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ هذه المعارض، والتي تظهر جهود القيادة الرشيدة لأعمال المعرض. الوزارة والبرامج المختلفة. والتي تجسد الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة لخدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والعناية بالكتاب.