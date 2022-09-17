أجندة دسمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. أمن غذائي واستدامة

الجلسة الثامنة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش سبل تعزيز الأمن الغذائي العالمي

وكذلك استدامة النظم الغذائية ودور الإنتاج الغذائي وقطاع الزراعة فِيْ تحقيق مستقبل محايد للكربون.

تسلط القمة – التي نظمتها هِيْئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 فِيْ مركز دبي التجاري العالمي – الضوء على التغيرات العالمية السريعة التي تتطلب إيجاد حلول عملية لتحديات القيمة الغذائية بأكَمْلها. سلسلة.

تجمع القمة كبار الشخصيات المحلية والدولية وصناع القرار البارزين والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي تساهم فِيْ تجنب أزمة الغذاء التي تؤثر على الجميع وإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لتوفِيْر مصادر جديدة للغذاء. تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لضمان تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

رؤية مستقبلية للشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان

قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي ورئيس منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية “تدعم القمة الرؤية الاستشرافِيْة لصاحب السمو الشيخ محمد. بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي لتحويل الإمارات إلَّى مركز عالمي للأمن الغذائي يقوم على الابتكار وأهداف الغذاء الوطني استراتيجية الأمن 2051 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ عام 2022، والتي تهدف إلَّى تطوير نظام وطني شامل قائم على تمكين الإنتاج الغذائي المستدام.

تعزز القمة مساهمة الدولة فِيْ توفِيْر حلول عالمية مستدامة تساهم فِيْ تحسين حياة الإنسان فِيْ كل مكان “. وأضاف أن القمة تدعم جهُود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما فِيْ ذلك القضاء على الجوع، حيث تناقش سبل جعل النظم الغذائية الحالية أكثر استدامة من خلال الاستثمار فِيْ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والزراعة الذكية مناخيا.، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، وتوظيف الابتكار.

دور الإمارات

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا أساسيًا فِيْ مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي وتعتبر من الجهات المانحة الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ساهمت التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة فِيْ الحفاظ على نظام الرفاهِيْة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الصالحة على غذاء آمن ذي قيمة غذائية ومتاح للجميع فِيْ جميع الظروف.

تضاف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلَّى مبادرات الإمارات ومشاريعها الهادفة إلَّى بناء شراكات بناءة لمواجهة جميع التحديات المشتركة وتفعيل الثورة الرقمية فِيْ إدارة النظام الغذائي المستدام فِيْ جميع مراحلها. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع وادي تكنولوجيا الأغذية فِيْ دبي. المبادرة الوطنية “نعمة” للحد من فقد وهدر الغذاء فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي.