أجهزة التسمير تزيد نسبة الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة 3 أضعاف

حذر استشاري الامراض الجلدية الدكتور فهد السديري من “اسرة التسمير” مؤكدا انها اخطر من اشعة الشمس.

فيديو | استشاري الأمراض الجلدية د.فهد السديري أجهزة التسمير أخطر من أشعة الشمس وتزيد من الإصابة بسرطان الجلد وشيخوخة الجلد ثلاث مرات # program_120#الإخبارية pic.twitter.com/L2gFQxRouj

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 12 أغسطس 2022

مخاطر كبيرة

وأضاف السديري في حديث لـ “الإخبارية” يوم الجمعة، أن أجهزة التسمير تزيد من الإصابة بسرطان الجلد وشيخوخة الجلد ثلاث مرات، مشيرا إلى أن التعرض لأشعة الشمس لغرض الدباغة يسبب سرطان الجلد، لكن بشرتنا أقل عرضة للإصابة من الأوروبيون.

متعة فورية

وأضاف الاستشاري أن التسمير متعة مؤقتة لكنها تضر الجلد، ولهذا حذرت منه العديد من المراكز الطبية العلمية، مشيرة إلى أن كريم التسمير جيد إلى حد ما، لكنه يحتوي على مواد فعالة تزيد من نسبته. ، فقد يسبب مشكلة في الجلد.