أجواء إيمانية يتخللها الخشوع والدعاء من صعيد عرفات

بمناظر تمزج بين الفرح والرجاء، يواصل حجاج بيت الله الحرام الصعود إلى عرفات الطاهر، ويأخذون مكانًا للصلاة والتضرع إلى الله تعالى، سائلين المغفرة والرحمة والحرية. من النار

في مشهد مهيب وتجمع راج، وقف الحجاج عند عرفات ليطلبوا وجه الله ويقبلوا صلاته في أفضل يوم تشرق فيه الشمس.

ورافقت قوافل الحجاج إلى ضريح عرفات مراقبة أمنية مباشرة قام بها أفراد القطاعات الأمنية المختلفة التي أحاطت بمسارات المركبات ومسارات المشاة لتنظيمها وفق مخططات التسلق وتجمعات الحجاج، بالإضافة إلى توجيههم وتوجيههم وتجميعهم. نضمن لهم الأمن اللازم.

على طول الطرق المؤدية إلى عرفات، تم نشر ضباط المرور، بدعم من رجال الأمن والكشافة، وهم يبذلون قصارى جهدهم لضمان حركة سلسة ومرنة.

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