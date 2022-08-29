أجواء “احتفالية” فِيْ الهلال.. ما السبب

شهد نادي الهلال، ظهر اليوم الاثنين، أجواء احتفالية خاصة للفريق الأول لكرة القدم.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | الساعات الحاسمة فِيْ الميركاتو .. ابن الهلال على الاتحاد

فشل فريق الهلال الكروي الأول فِيْ تسجيل لاعبين جدد صيف 2022، فِيْ سياق القرارات الصادرة عَنّْ غرفة تسوية المنازعات فِيْ أزمة النجم محمد كنو، لكن ذلك لم يمنع فوز الأرجنتيني. كتيبة المدرب رامون دياز فِيْ أولى مباريات الدوري السعودي “روشن” باسم الخليج (2-0).

أجواء “احتفالية” فِيْ الهلال .. لماذا

ونشر الصحفِيْ حمد السويلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه مفاجأة من نجوم فريق كرة القدم الأول، للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، حيث أحضر اللاعبون عيد ميلاد. كيك.

نجوم الهلال يحتفلون، بمناسبة بلوغ المدرب الأرجنتيني 63 عاما فِيْ 29 أغسطس، أي 63 عاما.

ركزت عدة أندية مهمة حول العالم على الاحتفال بميلاد الأرجنتيني رامون دياز، حيث نشر الحساب الرسمي لإيطاليا إنتر عبر تويتر تهنئة خاصة له، حيث كان لاعباً رائعاً بين صفوفه، بالإضافة إلَّى الارجنتيني ريفر بلايت مبروك آخر له.

يقود المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فِيْ فترة ثانية، فريق الهلال لكرة القدم الأول، منذ فبراير 2022.