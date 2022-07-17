أجواء حارة على معظم مناطق المملكة والخليج

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني، اليوم الأحد، أن يسيطر الطقس الحار نهارا على طقس معتدل عند الفجر في معظم مناطق المملكة والخليج.

الطقس الحار والمطر

وقال الحسيني على حسابه على تويتر “اليوم الأحد 18 ذي الحجة طقس حار متوقع في معظم مناطق المملكة والخليج نهاراً ومعتدل صباحاً، ودرجة الحرارة تقارب معدلاتها السنوية في هذا الوقت. . طقس.”

وتوقع أيضا هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الشرقية للمملكة، تمتد إلى مناطق عمان واليمن، إضافة إلى رياح متغيرة السرعة في أجزاء من المملكة.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن تكون الفرصة سانحة لتكوين سحب مطرية مصحوبة برياح نشطة في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة. يمكن أن تمتد إلى مرتفعات مكة.

بينما يتوقع استمرار تشكل السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، سيستمر تأثير الغبار في التأثير على أجزاء من المناطق الشرقية والرياض.

وينشط الغبار والرياح السطحية المسببة للغبار على طول الساحل من الليث إلى جيزان.