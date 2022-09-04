أجواء حماسية بين جماهِيْر الهلال والفتح ولقطة طريفة لمراسل المباراة

وشهدت مباراة الفتح والهلال قبل انطلاقها أجواء حماسية بين جماهِيْر “موديل” ونظيره بـ “الليدر”، إضافة إلَّى لقطة أخرى طريفة مع ميدان المباراة.

وتقام مباراة الفتح والهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة “لموسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

شهد ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء حشدا كبيرا لمساندة الهلال ضد الفتح، فِيْ دوري روشان.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فِيْديو متحمسًا وسط جماهِيْر الهلال والفتح، حيث بدأ جمهُور “عارضة الأزياء” يهتفون “من حبيبك !”، فرد جمهُور الزعيم “هلال”. وسط صمت غريب لـ “أبناء النخيل”.

من ناحية أخرى، انتشرت تسديدة مضحكة من الملعب فِيْما نقل المراسل أجواء ما قبل المباراة، فِيْما اصطدمت الكرة برأسه، وعلق بين الضحكات “سأعود سلامات”.

ويحتل الهلال المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط من مباراتين بفارق هدف واحد عَنّْ المتصدر الشباب.

من ناحية أخرى، يحتل الفاتح المركز الخامس فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن بثلاث نقاط، حيث تغلب على الباطن (5-0)، وخسر أمام التعاون بهدفِيْن نظيفِيْن. * تاريخ اشتباكات الفتح والهلال.

منذ تطبيق النظام الاحترافِيْ فِيْ 2008-2009، التقى الفتح والهلال فِيْ 26 مباراة كاملة.

وفِيْ المواجهات الـ26، انتصر الهلال 20 مرة مقابل 3 تعادلات و 3 انتصارات للفتح. سجل 27 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا.

انطلاق رَابِطْة الفتح والجمهُور #الهلال الرد 😂 pic.twitter.com/6hMofxFYXg

– معتز الدعيج (Motaz_alduaij) 4 سبتمبر 2022

اصطدمت الكرة برأس مراسل من لقاء الفتح والهلال قبل دقائق 😂😂

pic.twitter.com/VlaPtHaaKj

– بدر الشيباني (iBaVFL) 4 سبتمبر 2022