أجواء من حارة إلى حارة جدًّا خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني أن يكون الطقس اليوم الأربعاء حاراً إلى شديد الحرارة ومعتدل إلى معتدل صباحاً في معظم مناطق المملكة.

وقال الحسيني عبر حسابه الرسمي على تويتر بحسب المراصد، من المتوقع أن يكون الجو خلال الـ24 ساعة القادمة اليوم الأربعاء إن شاء الله حار إلى حار جدا ومعتدل إلى معتدل عند الفجر في معظم المناطق.

الطقس الحار

وأضافت يتوقع أن تهطل رياح مغبرة على أجزاء من المناطق الشرقية والوسطى والغربية، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار العواصف في مرتفعات منطقتي مكة والمدينة مصحوبة بنشاط على السطح ورياح تثير الغبار والأمطار الباردة في مناطق البهاء وعسير و. حزان.

الغبار والمسحوق

أثناء نشاط الرياح السطحية للأتربة والغبار، فإنها تحد من الرؤية الأفقية فوق الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.