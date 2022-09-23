أجوان.. أول مسلسل أنيميشن خيال علمي عربي من بطولة باسل خياط ويسرى

فِيْ السنوات الأخيرة، بدأ المخرجون وكتاب المسرح العرب فِيْ إنتاج أعمال تقترب من المعايير الدولية، وتم إنتاج أول سلسلة رسوم متحركة عربية للخيال العلمي بعَنّْوان “أجوان” مؤخرًا.

احتفلت مؤسسة “فن” فِيْ إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق مسلسل الرسوم المتحركة “أجوان” أمس الخميس، ضمن حفل خاص أقيم فِيْ “أكاديمية الشارقة للفلك وعلوم الفضاء والتكنولوجيا”. بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي والكاتبة الإماراتية نورة النعمان ونخبة من المسؤولين فِيْ الجهات الحكومية وممثلي وسائل الإعلام.

ابطال مسلسل اجوان

أصوات العمل الكارتوني تؤديها الفنانة المصرية يسرا والفنان السوري باسل خياط والفنانة السورية رشا رزق.

المسرحية من إنتاج أيمن طارق جمال والشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، وإخراج عرفة المغيرية ونور الشيخ الأرض، وإنتاج عارف الجيلاني وهدى أحمد الهرمودي.

مقتبس من رواية إماراتية

المسرحية مستوحاة من رواية تحمل نفس الاسم للروائية الإماراتية نورا نورمان التي فازت بجائزة اتصالات لكتاب الأطفال لعام 2013.

وتحدثت الكاتبة نورا عَنّْ الرواية قائلة “كتب أجوان للشباب مدركين أهمية هذه الفئة التي يجب أن تكون هدف روايات الخيال العلمي.

أحداث مسلسل أجوان

وتدور أحداث المسلسل حول تمكين المرأة وفقدان الوطن، وموضوع اللجوء، وقوة العزم والبعث من عمق المعاناة، وقدرة الفرد على تقوية نفسه والآخرين، وهِيْ موضوعات إنسانية نبيلة.

تدور الأحداث فِيْ إطار أكشن ودراما، حول قِصَّة شابة اسمها أجوان، 19 عامًا، يدمر كوكبها ويموت أقاربها وعدد من أصدقائها، وبذلك أصبحت لاجئة، وهِيْ تمر الآن. الظروف الصعبة والسيئة.

وما يفاقم حالته هُو خطف ابنه. مما يعزز دافعه للتحدي لمواجهة كل ما يواجهه من صعوبات، ويبدأ فِيْ مواجهة الجماعات المسلحة المعرضة لكواكب أخرى، ويشرع فِيْ رحلة فضائية لاكتشاف قواه.

عرض المكان

المسلسل الذي يعد من الأعمال الأصلية لـ “شاهد”، بدأ يوم الخميس 22 سبتمبر فِيْ باقة VIP لمنصة “شاهد”.