أحداث الخميس بيس 2022 موبايل 21 يوليو تحديث جديد لإصلاح الأخطاء وهدايا إي فوتبول 2022 موبايل

الخميس PES 2022 Mobile Events نحن على أعتاب تحديث جديد. E-Football PES 2022 Mobile. نظرًا لأن تحديث يوم الخميس 21 يوليو 2022 سيكون مختلفًا تمامًا عن التحديثات السابقة. سيكون هناك العديد من أحداث Konami الحصرية. سيتضمن هذا التحديث باقات الجوال PES 2022 إصلاحات جديدة ومتعددة ظهرت مشاكلها مع بداية المباراة فِيْ 2 يونيو 2022. واليوم سنعرضها لكَمْ الخميس تسريبات e-football 2022 جوال. بالإضافة إلى الهدايا المجانية التي تقدمها شركة Konami، من خلال موقعهم المميز (Educate Me)، تابعوني أدناه.

الخميس PES 2022 Mobile Events

أعلنت شركة Konami على صفحتها الرسمية على Twitter أن هناك تحديث E-Football Mobile 2022 الخميس 21 يوليو هُو تاريخ التحديث الأسبوعي. سيتم إجراء العديد من الإصلاحات، خاصة إصلاح مشكلة الدفاع التلقائي. حيث ظهرت بعد انتهاء المباراة مشكلة الدفاع وهِيْ تغيير اللاعب تلقائيًا فِيْ حالة الدفاع. وبسبب نقصه حاليًا فقد المستخدم الكثير من المنافسة. حتى تغيير اللاعب فِيْ الحالة الدفاعية يدويًا، فإن نظام اللعبة يغير إشارة اللاعب الذي يكون بعيدًا جدًا عن المهاجم. وهكذا يدخل المهاجم منطقة الجزاء ويركل الكرة بسهُولة داخل المرمى.

صرح كونامي ذلك أحداث eFootball 2022 للجوال سيكون الخيار التالي إصلاحًا لهذه المشكلة وسيتم إضافة زر دفاع جديد للدفاع تلقائيًا فِيْ حالة فقد المستخدم للكرة. نأمل أن يتم إصلاح هذه المشكلة وأن تحَلْ Konami مكانها مرة أخرى بين ألعاب كرة القدم المحمولة.

تم تصفِيْة الهُواتف المحمولة لكرة القدم يوم الخميس 2022

من الداخل الخميس PES 2022 Mobile Events إنها إضافة حفلة الصديق. ومن غاب عن هذه الميزة فِيْ اللعبة E-Football PES 2022 Mobile منذ نزوله. حيث كان فِيْ الماضي، وتحديداً فِيْ إصدار 2022، يمكن أن يلعب صديقان مباراة من خلال فتح وظيفة Bluetooth على كل هاتف. أوضح كونامي ذلك أحداث eFootball 2022 للجوال بعد ذلك ستلعب اللعبة مع الأصدقاء، ولكن نيابة عن غرفة الأصدقاء، وسيقوم الشخص بإنشاء غرفة للعبة مع صديق، ويمكن إرسال رقم الغرفة لأصدقائه، وسيتم مشاهدة المباراة من قبله. أصدقاء. هذه ميزة جديدة تستحق التطلع إليها لأن العديد من الأصدقاء يشاركون فِيْ اللعبة فِيْ وقت واحد.

هدايا eFootball 2022 للجوال الخميس 21 يوليو

صرح كونامي أيضًا أن هناك هدايا قيمة فِيْ أحداث PES 2022 Mobile الخميس القادمة ومن المتوقع تقديم العديد من الهدايا.

مساحة خالية من باقة موبايل الخميس PES 2022 .

. عملات مجانية عند تسجيل الدخول.

gp coin عند تسجيل الدخول بالنقاط تحديث الهاتف المحمول efootball 2022 .

. بطاقات تدريب اللاعبين، لكن لا يُعرف عددها.

باقة موبايل الخميس PES 2022

من الداخل الخميس PES 2022 Mobile Events فِيْ اللعبة وبعد التحديث، ستكون هناك حزمة مخصصة غير متوقعة. إنها الباقة الإيطالية AS روما. وتشمل هذه المجموعة المهاجم باتيستوتا والظهِيْر الأيمن البرازيلي كافو. ويشمل أيضًا هدايا الألعاب، وهِيْ الحصول على فتحة مجانية من هذه الحزمة. بعد ذلك، يتم فتحه بـ 100 قطعة نقدية. وذلك بعد تحديث e-Football 2022 Mobile مباشرة على الهاتف.

والآن عزيزي مستخدم اللعبة بيس 2022 موبايل اليوم التقينا الأهم الخميس PES 2022 Mobile Events بالإضافة إلى هدايا أسبوعية من e-Football 2022 Mobile. نتمنى لكَمْ منافسة ممتعة ونتمنى لكَمْ الصحة والعافِيْة.