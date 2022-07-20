أحدث أكواد ببجي 2022 غير مستعملة .. أحصل عليها الآن مجانًا

أكواد PUBG 2022 غير المستخدمة التي يمكنك متابعتها، مفضلاً لعبة PUBG باستمرار. تساعد هذه الأكواد اللاعبين فِيْ الحصول على الملابس والأسلحة والأدوات والخيول والرقصات وأشياء أخرى فِيْ المراحَلْ المختلفة من PUBG، وتساعدهم هذه الأكواد على كسب الأشخاص الذين يلعبون معهم. ، ويساعدهم أيضًا على تطوير مستوى لعبهم. تساعد هذه الرموز فِيْ جذب انتباه الناس إلى اللعبة.

رموز لعبة PUBG الحالية لعام 2022

تقدم المؤسسة التي أنشأت لعبة Buggy أكواد حديثة ومتقدمة لمساعدة اللاعبين فِيْ الحصول على العديد من الأشياء التي تساعدك على الفوز أثناء لعب اللعبة، مما يؤدي إلى زيادة شعبية اللعبة حول العالم وزيادة فِيْ تنزيلها والطلب عليها. كثير، لذلك تم توفِيْر هذه الرموز.

رموز استرداد لعبة PUBG

استبدل أكواد PUBG من الموقع الرسمي لتحصل على هدية

يمكن للاعبين بسهُولة الحصول على الأكواد الحديثة لعام 2022، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرئيسي، وهُو ميداس شراءيساعد هذا اللاعب فِيْ الحصول على الهدية والمكافأة التي يتم تنزيلها من لعبة PUBG كل يوم. لا يمكن للاعبين استبدال هذه الرموز مقابل المال.

أكواد ببجي غير مستخدمة لعام 2022

هناك العديد من الأكواد المتاحة للعبة PUBG، ومنها

رموز ملابس PUBG 8 CUY 84 RG 25 OKW.

رموز سلاح PUBG CFSHWDBTFZ95.

رموز الجلد الذهبي QEJZLCIZ2M4.

من أكواد الجلد ببجي لايت

من أكواد PUBG و PUBG Key Codes و PUBG Lite Codes، يمكن للاعبين الحصول على Aussie Parrot والعديد من الأكواد المتقدمة الحديثة.

يمكن للاعبين إدخال يدك وإدخال الرموز التي تريد استبدالها والضغط على المفتاح للحصول على الأشياء بدون نقود، وسنقدم لك الرموز

كود KARZBZYTR.

كود JHZ BAZ 448.

كود BJJTZBZFPA.

قم بإسقاط كود B3AD.

رمز عيد ميلاد سعيد.

أعد تحميل رموز لعبة PUBG حسب المعرف

هناك العديد من الخطوات التي يمكن للاعبين من خلالها تحميل أكواد لعبة PUBG لعام 2022 بسهُولة وأمان، بما فِيْ ذلك الخطوات التالية