أحدث الابتكارات التقنية..سيارة تويوتا كورلا كروس بمواصفات وتصميم مميز فِيْ السوق السعودي

أصدرت شركة تويوتا موتور أحدث سياراتها تويوتا كورولا كروس 2022، وهِيْ سيارة دفع رباعي تنافس عدد كبير من السيارات الأخرى وتحمل نفس اسم سيارات الدفع الرباعي، مما يشير إلى وجود صلة بين السيدان الصغيرة وهايابوسا، وتأتي السيارة بتصميم أنيق للغاية. داخلي وخارجي مميزان، بالإضافة إلى مواصفات السيارة المثالية التي يجب أن يتمتع بها الجميع

مواصفات تويوتا كورولا كروس

تعمل السيارة بمحرك قوي للغاية وفعال 1800 سم مكعب ينتج 122 حصانًا و 305 رطل-قدم من عزم الدوران.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ولديه سعة وقود تبلغ 36 لترًا واستهلاك وقود يبلغ 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

السيارة مزودة بنظام توزيع الكتروني لقوة الفرامل.

السيارة متوفرة بنظام فرامل مانع للانغلاق يحافظ على ثبات السيارة.

مجهزة بوظيفة مراقبة ضغط الإطارات.

السيارة متوفرة بمحرك 125 حصان.

عزم الدوران 200.47 نيوتن متر لكل متر.

يتميز الجزء الداخلي للسيارة بتصميم أنيق للغاية، ومساحة كبيرة ومقاعد فسيحة.

توجد وظيفة ضبط كهربائية تجعل من السهل ضبط مستوى المقاعد فِيْ السيارة.

تحتوي على وسائد هُوائية أمامية للسائق والركاب، بالإضافة إلى أنظمة تثبيت السرعة.

يتميز بالتكنولوجيا وأنظمة الترفِيْه بما فِيْ ذلك شاشة المعلومات والترفِيْه مقاس 8 بوصات.

تدعم مجموعات الأدوات الرقمية مقاس 4 أو 2 أو 7 بوصات Apple CarPlay وشاشة LCD خلفِيْة للركاب الخلفِيْين ونظام صوتي بستة مكبرات صوت.

يتكون الجزء الداخلي من السيارة من صفِيْن من المقاعد التي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى خمسة أشخاص.

يوفر الصف الخلفِيْ الأكبر والأكثر انفتاحًا مساحة كبيرة للكتفِيْن للبالغين.

تحتوي على تحكَمْ مزدوج أوتوماتيكي فِيْ المناخ، وشحن لاسلكي وراديو عبر الأقمار الصناعية.

تويوتا كورولا كروس 2023 هِيْ سيارة خاصة تنضح بالأناقة والفخامة، ويتمتع جسم هذه السيارة بتصميم جميل يضفِيْ عليها طابعًا شخصيًا، السيارة الأكثر شهرة فِيْ العالم، بمميزاتها الخارجية والداخلية، ومحركاتها القوية ذات السعة العالية وسرعة عالية.

سعر تويوتا كورولا 2022 فِيْ السوق السعودي

الدرجة الأولى للمركبة تبدأ من 75.555 ريال سعودي. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يقع ضمن القسم الثاني من إكزيكتيف XLI، فإن سعره المبدئي هُو 79،235 ريال سعودي. وبلغت أسعار الفئتين الثالثة والرابعة 85.215 و 91.195 ريال سعودي على التوالي. ويبدأ سعر الفئة الخامسة من 100.740 ريال والفئة السادسة 79810 ريال سعودي.

الجهة الداخلية

توفر مقصورة تويوتا كورولا كروس 2022 مزايا فاخرة من حيث الحجم والتصميم مع صفِيْن من المقاعد الجلدية أو المخملية الفخمة ومقاعد تتسع لما يصل إلى خمسة ركاب بالإضافة إلى السقف المفتوح والإضاءة المحيطة الزرقاء، ونظام المناخ التلقائي المبتكر كَمْا قامت تويوتا بتضمين فتحات للتحكَمْ بالمناخ فِيْ المقاعد الخلفِيْة لتوفر للركاب إحساس بالفخامة والراحة فِيْ جميع ظروف القيادة.