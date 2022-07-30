أحدث تخفِيْضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسَعُودِيْة

خصومات إضافِيْة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، هناك دائمًا خصومات على جميع الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات ومكيفات الهُواء، وكذلك الأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها وماركاتها، وكل ذلك داخل إكسترا، حيث تعتبر الأفضل مبيعًا لضمان الجودة. لمنتجاتها وأسعارها المناسبة.

صفقات إضافِيْة على أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة

يتوفر هاتف Huawei MateBook D14 Core i5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام، مع شاشة مقاس 14 إنش، متوفرة باللون الفضي، بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من 3099 ريال سعودي.

يوجد جهاز Asus VivoBook Pro 14 Core i5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام مع شاشة 14 بوصة، متوفر باللون الفضي بسعر 3099 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي.

خصم كبير على Asus F15 gaming core i5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت مع شاشة بحجم 15.6 بوصة، متوفر باللون الرمادي بسعر 3599 ريال سعودي بدلاً من 4399 ريال سعودي.

خصم كبير على HP Envy 13 Core i5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت وشاشة بحجم 13.3 بوصة ومتوفر باللون الفضي بسعر 3499 ريال سعودي بدلاً من 3899 ريال سعودي.

خصم كبير على جهاز Acer Aspire 1 Celeron N4500 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام، مع شاشة مقاس 14 إنش، ويندوز 11، بسعر 1129 ريال سعودي بدلاً من 1349 ريال سعودي.

متوفر فِيْ Acer Aspire 7 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام SSD شاشة 15 بوصة GTX Wi-Fi 6 Windows 10 متوفر باللون الأسود بسعر 2699 ريال سعودي بدلاً من 3699 ريال سعودي.

يتوفر Asus i7 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة داخلية 16 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي SSD وشاشة مقاس 15.6 بوصة وبطاقة رسومات منفصلة و NVIDIA و Wi-Fi وبلوتوث وكاميرا و Windows 10 متاح باللون الأسود بسعر 3،799 ريال سعودي بدلاً من 4،599 ريال سعودي.

عروض اضافِيْة على الثلاجات والمجمدات