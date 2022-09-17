أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022 نايل سات، يحتاج متابعو قناة ناشونال جيوغرافيك من جميع أنحاء العالم متابعة القناة بسبب محتواها الرائع وبرامجها المستهدفة التي تقدمها وهذا ما شجع عشاقها إلى متابعتها بشكل أولى، وتعد ملكية قناة ناشونال جيوجرافيك هي إلى أبو ظبي للإعلام بالشراكة مع شبكة فوكس التلفزيونية وهي التي تمتلك شبكة والدندني الإعلامية

قناة ناشونال جيوغرافيك

هي قناة فضائية تبث محتواها عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وتتميز ببرامجها المتنوعة والمحتويات المستهدفة، حيث يتابعها ملايين الأشخاص حول العالم بسبب برامجها الحقيقية التي نالت إعجاب الجميع وعرفت القناة بتميز أحداثها على معدل 24 ساعة من البث وأصحاب القناة هما شبكة فوكس التلفزيونية بالشراكة مع أبو ظبي للإعلام.

أحدث تردد قناة ناشونال جيوغرافيك .

تعد قناة ناشونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الشيقة وهي قناة مجانية تبث محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات ويله سات، حيث يتابعها الملايين على مستوى العالم بسبب محتواها وبرامجها المستهدفة فهي من القنوات التي تهتم في المشاهد الحقيقية ورصيد الحركات الطبيعية حول العالم.، وتعرف قناه ناشونال جيوغرافيك بمحتواها وبرامجها الرائعة والحقيقيه على مستوى العالم.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2022 على النايل سات

يمكن ضبط تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات بجوده عالية من خلال اتباع ضبط جهازك على التردد التالي:

تردد القناة هو 11411.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 30,000.

معدل التصويب هو ا4/3.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على النايل سات بجوده SD

يمكن ضبط جهازك على القمر الصناعي نايل سات بجوده إس دي وذلك باتباع التالية:

تردد القناة 11526.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز هو 27000.

معدل التصويب 4/3.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد على عربسات 2022

يمكن ضبط تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي عربسات:

التردد 11804.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل التصويب أو الخطأ4/3.

كما ويمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على تردد القناة الجديدة ناشونال جيوجرافيك عبر القمر الصناعي وذلك من خلال الدخول إلى إعدادات التلفاز والدخول على منيو وهذا يعني التثبيت التلقائي للقمر الصناعي ومعدل الترميز والاستقطاب.