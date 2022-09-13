أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic علي النايل سات،تعتبر قناة National Geographic من ابرز القنوات الرائعة للترفيه والتعليم وتقدم ناشيونال جيوغرافيك برامج مختلفة تتناول مواضيع عديدة ومتنوعة منها الطبيعية والتاريخية وغيرها كونهامن القنوات التي تتمتع في تاريخ طويل وغني منذ إنشائه وتقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك افلام وثائقية وهي مصدرًا هام للتعرف على العالم من حولنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافِيْك بتقديم محتوى ممتع وجذاب ومتنوع. وهِيْ من القنوات التي تقدم محتوى فريد من نوعه حيث تتميز بالعديد من الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافِيْة وغيرها التي يستمتع بها الكثير من الناس حول العالم، منذ إطلاقها فِيْ عام 2009 ميلادي قناة ناشيونال جيوغرافِيْك.

تردد القناة 11526

القمر الصناعي نايل سات

عامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD عربسات

تردد القناة 11804

القمر الصناعي عربسات

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة الجغرافيا الوطنية

قناة ناشيونال جيوغرافِيْك هِيْ قناة تلفزيونية كابل مخصصة للعلوم والاستكشاف والتعليم. بالإضافة إلى استكشاف العالم البحري، هناك العديد من الموضوعات الأخرى التي تقربنا من الطبيعة، مثل العلوم والاستكشاف والتعليم. يتعامل المسلسل الوثائقي “Alien Menace” بشكل أساسي مع ألغاز الفضائيين ومخاوفنا السرية. ولا تتوقف عند هذا الحد. هناك أيضًا برامج تعلمنا عن جوانب مختلفة من الحياة، مثل تاريخ البشرية والكون من حولنا.

قناة ناشيونال جيوغرافِيْك مهمة لعدة أسباب. أولاً، تقدم برامج عالية الجودة غنية بالمعلومات وترفِيْهِيْة، بالإضافة إلى أن للقناة تاريخ غني يمنح المشاهدين نظرة ثاقبة لعالم التلفزيون وكيف تطور بمرور الوقت.

تعد قناة National Geographic مصدرًا ممتازًا للمعلمين والطلاب على حدٍ سواء، حيث توفر ثروة من المعلومات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعلوم والطبيعة والجغرافِيْا.

تعد قناة National Geographic مصدرًا رائعًا للبرامج التعليمية والترفِيْهِيْة. بمجرد مشاهدة القناة، يمكن للمشاهدين التعرف على الثقافات والظواهر الطبيعية والأحداث التاريخية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفِيْهِيْة.

يمكن للمشاهدين التعلم من القناة. تقدم القناة مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية، بما فِيْ ذلك المقالات ومقاطع الفِيْديو والميزات التفاعلية. يمكن أن تساعد هذه الموارد المشاهدين فِيْ معرفة المزيد حول الموضوعات التي تتناولها القناة.

قناة National Geographic هي شركة أفلام وثائقية والتي تقدم الكثير من الموضوعات المتنوعة والمفيدة لكافة الاشخاص والاعمار وذلك هي برامج للترفيه والتثقيف التي يستمتع بها العديد من الاشخاص حول العالم والتي تم انشاء ز قناة ناشيونال جيوغرافيك سنة 2009م والتي تعتبر من ابز القنوات على شاشات التلفزيون وذكرنا بالاعلى تردد القناة.