أحدث خصومات وتخفِيْضات للمنتجات الغذائية فِيْ عروض لولو هايبر ماركت

يقدم لولو هايبر ماركت أحدث الخصومات والتخفِيْضات على أسعار مختلف المواد الغذائية الطازجة يوميًا، لفترة محدودة جدًا بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، والمتوفرة فِيْ العديد من متاجر اللولو هايبر ماركت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يكون لولو هايبر ماركت فِيْ الدول العربية وخاصة فِيْ دول الخليج من أهم وأكبر محَلْات الهايبر ماركت الموجودة هناك وأشهرها وعدد زوارها حيث يقدم السوق جميع الماركات العالمية والمحَلْية على الإطلاق. السلع التي يحتاجها كل منزل وبأكثر الأسعار تنافسية داخل الأسواق، حيث تعد عروض لولو هايبر ماركت من أكثر العروض استمرارًا فِيْ الدول العربية.

أحدث تخفِيْضات لولو هايبر ماركت على الفواكه والخضروات الطازجة

اشتري علبة عنب أبيض سعودي بسعر 1.95 ريال بدلاً من 5.75 ريال ووفّر 3.80 ريال.

مانجو تومي مصر سعر الكيلو 8.95 ريال بدلا من 14.95 ريال وتوفر 6.00 ريال.

دريسكولاميريكا / المكسيك فراولة 454 جرام لكل عبوة، بسعر 21.95 ريال بدلاً من 32.75 ريال وتوفِيْر 10.80 ريال.

احصل على كيلو تمور طازجة من برحي (السَعُودِيْة) 4.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال ووفر 5.00 ريال.

Coconut King (Sri Lanka) سعر الاستحَلْاب 4.95 ريال سعودي بدل 8.50 ريال وتوفر 3.55 ريال.

خيار سعودي للكيلو هُو 3.45 ريال سعودي بدل 6.95 ريال وتوفر 3.50 ريال.

باذنجان سعودي كبير، سعر الكيلو 2.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال، ووفر 4.00 ريال.

جزر الصين للكيلو 2.95 ريال بدلا من 4.95 ريال وتوفِيْر 2.00 ريال.

صفقات مذهلة فِيْ سوق اللولو للأسماك الطازجة واللحوم

يمكنك تحضير شوربة المأكولات البحرية اللذيذة مع روبيان متوسط ​​مستزرع طازج للكيلو، بسعر 27.90 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي، والحصول على خصم 5.05 ريال سعودي.

كيلو سمك الباراموندي بسعر 22.90 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال، والتمتع بخصم 7.05 ريال.

احصل على سلمون نرويجي نظيف وكامل، سعر الكيلو 95.90 ريال سعودي، بدلاً من 77.90 ريالاً سعوديًا، ووفر 18.00 ريالًا سعوديًا.

اشتري سمك متوسط ​​الشعر للكيلو بسعر 27.90 ريال بدلاً من 46.95 ريال واحصل على خصم 19.05 ريال.

سمك بلطي متوسط ​​(200/400 جرام) للكيلو بسعر 17.90 ريال بدلاً من 22.95 ريال بخصم 5.05 ريال.

اشتري كيلو كتف بقري باكستاني بسعر 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال واحصل على خصم 9.00 ريال.

يمكنك شراء كيلو لحم بقري محَلْي صغير بالعظم بسعر 45.90 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال وتوفِيْر 9.05 ريال.

وفر 13.05 ريال واشتري أنثى نعيمي كاملة وشراء كيلو بـ 36.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

لحم بقري هندي مسحب بسعر 36.90 ريال بدلاً من 46.95 ريال واحصل على خصم 1.05 ريال.

احصل على عرض لولو هايبر على 1000 جرام دجاج ذهبي طازج بسعر 18.50 ريال سعودي للقطعة الواحدة بدلاً من 19.95 ريال سعودي واحصل على خصم 1.45 ريال سعودي.

خصومات خاصة فِيْ هايبر لولو على البقالة

يمكنك شراء العديد من منتجات ساديا الشهِيْرة من الدواجن والخضروات المجمدة. أسعار تنافسية فِيْ أي من محَلْات اللولو هايبر ماركت.

اشتري كيس صدور دجاج ساديا بسعر 53.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال ووفر عشرة ريال.

تقدم ساديا وفورات على شاورما الدجاج المجمد وزن الكيس 2.5 كيلو جرام مقابل 68.95 ريال بدلاً من 83.50 ريال وسيحصل المشتري على خصم 14.55 ريال عند شراء هذا المنتج.

أكياس خضار مشكلة ذرة ساديا / فاصوليا خضراء مفرومة / بازلاء خضراء 450 جرام / ملوخية / سبانخ مفروم وزن 400 جرام سعر الحبوب 3.95 ريال بدلاً من 8.75 ريال.

خلال فصل الصيف، يحتاج الجميع لتناول الآيس كريم، ويقدم هايبر لولو مجموعة متنوعة من أنواع الآيس كريم المختلفة، بنكهات وأشكال مختلفة، حيث يمكنك شراء قطعة 125 مل من كوب أيس كريم لاند ديري، مقابل 5.5 ريال بدلاً من 7.5 ريال.

لندن ديري ستيك – آيس كريم 6 مل × 6 قطع بسعر 17.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

لولو هايبر ماركت

أرز كالروز أبو بنت كيس خمسة كيلوغرامات. يمكنك الحصول عليه بـ 29.95 ريال بدل 37.95 ريال وتوفِيْر 8 ريال.

Brooke Bond Red Label Heavy Black Tea، 800 جرام، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 34.50 ريال، وهذا خصم 7.55 ريال.

تبدأ السعادة بنسكافِيْه 3 فِيْ 1، 20 جرام فِيْ 30 كيس مقابل 34.95 ريال بدلاً من 47.95 ريال، والتمتع بخصم يصل إلى 13.00 ريال.