أحدث عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج

تضمنت عروض المحمول الإضافِيْة خصومات كبيرة على معظم أنواع الهُواتف الذكية، مثل عروض الهاتف المحمول المميزة من سامسونج الموزعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهناك عروض إضافِيْة لملحقات هُواتف هُواوي، والتي قد لا تجدها إلا فِيْ العروض الإضافِيْة الجديدة. ، ويعتبر المتجر من أشهر الأماكن المتخصصة فِيْ توفِيْر الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أيضًا، لذا يمكنك التعرف على صفقات المحمول على اكسترا وأخذ زمام المبادرة للتسوق والحصول على الخصم فِيْ ظل مجلة الصفقات الجديدة.

عروض موبايل اكسترا

هناك العديد من الأجهزة المنزلية المتوفرة على اكسترا ويمكن شراؤها فِيْ الصفقات الجديدة، وهناك صفقات اكسترا للهُواتف المحمولة، والتي تشمل مجموعة من الأنواع الجديدة من الهُواتف، بما فِيْ ذلك أجهزة iPhone، والصفقات كالتالي

يمكن شراء هاتف Apple iPhone 11 الذي يعمل بتقنية الجيل الرابع بسعر 2،299 ريال سعودي شامل الضريبة، وهُو أحد الإصدارات الجديدة المتوفرة باللون الأصفر ويبلغ مساحته 128 جيجا بايت سعودي.

عروض سامسونج الإضافِيْة

أما عن صفقات أجهزة سامسونج فهناك هاتف Samsung Galaxy A22 الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس وحقق مبيعات كبيرة فِيْ الأوقات الماضية، فهُو متوفر بسعر 809 ريال سعودي، ويمكن الحصول عليه باللون الرمادي ومساحة. سعة تخزين 128 جيجا بايت أيضًا، عرض متجر إضافِيْ صفقة على Samsung Galaxy A52S الجيل الخامس له نفس مساحة التخزين للجهاز السابق ومتوفر باللون الأسود بسعر 1299 ريال سعودي.

يتوفر أيضًا هاتف Samsung Galaxy S20 FE باللون الأزرق، وهُو أحد الأجهزة المميزة، والتي يمكن أيضًا الحصول عليها بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات، بسعر 1649 ريالًا سعوديًا، ويمكن طلبه من خلال موقع إكسترا. وتوصيلها إلى عتبة داركَمْ.

صفقات iPhone 13 إضافِيْة

يمكن شراء أجهزة Apple iPhone 13 Pro Max من الجيل الخامس من خلال المتجر باللون الأزرق والأخضر Sierra بسعر 4999 ريال سعودي لنسخة 256 جيجا بايت، بينما سعر الجهاز بمساحة تخزين 128 جيجا بايت باللون الأزرق هُو ريال سعودي. 4599 والعديد من الإصدارات الأخرى للشركة متوفرة فِيْ Extra ويمكن العثور عليها من خلال زيارة الموقع والشراء نقدًا أو بالتقسيط.