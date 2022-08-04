أحدث عروض لولو هايبر الجديدة على أحدث الهُواتف والأجهزة الإلكترونية بمناسبة نهاية الشهر العرض مازال مستمر لا تفوته lulu

تقدم لولو هايبر لجميع عملائها أحدث العروض والخصومات الخاصة على المنتجات المختلفة. كشهر آخر شهر من الشهر، تقدم لولو هايبر عروض على مختلف الأجهزة فِيْ متاجرها المختلفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. لذلك، يوفر لولو هايبر لجميع عملائه ومشتريه فرصة الحصول على أي نوع من منتجاته قبل انتهاء صفقاته. لقد عمل على توفِيْر المزيد من الفرص لأولئك الذين لا يستطيعون الذهاب والحصول على منتجاته باستمرار. عروض على أحدث الهُواتف الذكية والإلكترونيات لمزيد من الوقت لا تفوت العرض.

آخر الأخبار يقدم Lulu Hyper على أحدث الهُواتف الذكية بخصومات لا تصدق

خصم 100 ريال على موبايل الجيل الخامس Vivo V23 E، حيث تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية للهاتف 8 جيجا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. كَمْا تبلغ مساحة الشاشة 6.44 بوصة والكاميرا الأمامية بدقة 44 ميجابكسل. بسعر 1399 ريال بدلاً من 1499 ريال.

حصل على خصم 150 ريال على هاتف الجيل الخامس Oppo A74، كَمْا أنه يعمل بنظام التشغيل Android 11. حجم الشاشة 6.5 بوصة وذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. يحتوي الهاتف أيضًا على أربع كاميرات خلفِيْة، كل منها بدقة 48 + 8 + 2 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. بـ 1049 ريال بدلاً من 1199 ريال.

عرض نهاية الشهر لولو هايبر ماركت على الإكسسوارات