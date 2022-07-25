أحدث عروض وخصومات شركة اكسترا على الأجهزة الكهربائية

تقدم شركة اكسترا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مجموعة متنوعة من العروض والخصومات على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها فِيْ كل منزل، وهذه العروض متوفرة فِيْ جميع منافذ بيعها فِيْ جميع أنحاء المملكة.

عروض اضافِيْة على الغسالات

متاح للبيع.

34.58٪ خصم على غسالة ال جي بتعبئة علوية، سعة 14 كيلو، متوفرة باللون الأبيض، سعرها 3499 ريال سعودي بعد الخصم، بالإضافة إلى هديتين بقيمة 349 ريال سعودي من اختيار العميل.

خصم يصل إلى 50.1٪ على غسالة دايو للتحميل الأمامي، بسعة 7 كيلو جرام، ومزودة بـ 15 برنامج غسيل وأيضًا 1400 دورة، وهِيْ متوفرة الآن باللون الفضي، وسعرها 1449 ريال سعودي، حيث كانت قبل ذلك كان الخصم 2899 ريال سعودي.

كَمْا يتوفر فِيْ العرض غسالة تحميل أمامي مقدمة من كلاس برو بسعة 7 كيلو و 15 برنامج غسيل متوفرة باللون الأبيض وبخصم يصل إلى 29.42٪ بسعر 1199 ريال بدلاً من 1699 ريال. بالإضافة إلى هديتين بقيمة 349 ريال.

خصومات اضافِيْة على الثلاجات

فِيْ العرض يتوفر ثلاجة من كلاس برو، ثلاجة بسعة 14.4 قدم، تبريد وتبخير، متوفرة باللون الأبيض، سعرها الآن 1899 ريال سعودي، حيث يصل معدل الخصم إلى 26.93٪، وتكون مصحوبة بـ هدية هدية بقيمة 349 ريال سعودي حسب رغبة العميل.

38.47٪ خصم على ثلاجة هاير، سعة 420 لتر، 14.9 قدم، متوفرة للبيع باللون الفضي، سعرها الآن 2399 ريال.

خصومات اضافِيْة على مكيفات الهُواء

يتوفر مكيف معلق على الحائط من شركة كلاس برو 17800 وحدة سعره قبل الخصم 3099 ريال وبعد الخصم أصبح السعر 2099 ريالا حيث أن نسبة الخصم 32.26٪ وهناك أيضا هدايا بقيمة 528 ريالا.

مكيف كلاس برو 23000 وحدة، متوفر بخصم يصل إلى 27.78٪، فِيْكون سعره 2599 ريال، وإكسترا تقدمه كهدية بقيمة 528 ريال.

خصم يصل إلى 37.55٪ على جهاز التكييف المثبت بالحائط من إل جي 18000 وحدة، سعره الآن 3.059 ريال سعودي بدلاً من 4899 ريال سعودي، بالإضافة إلى 4 هدايا بقيمة 727 ريال سعودي.