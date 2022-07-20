أحدث وأقوى عروض الموبايلات والتابلت وملحقاتهم من إكسترا السَعُودِيْة

لكل الراغبين فِيْ شراء هاتف محمول أو جهاز لوحي، نقدم أحدث وأقوى العروض على الهُواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وملحقاتها من اكسترا السَعُودِيْة، وسماعات الأذن اللاسلكية، وساعات اليد الذكية والعديد من الملحقات الأخرى بأسعار لا تقبل المنافسة، كَمْا هُو مذكور فِيْ مجلة عروض الصيف من أكبر موزع الإلكترونيات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تقدم أكبر مجموعة متنوعة من التجارية والمواصفات فِيْ المملكة، وقريبًا جدًا فِيْ جمهُورية مصر العربية، كَمْا أعلنت إكسترا السَعُودِيْة فِيْ بحثها الدائم عن التوسع والانتشار . داخل المملكة وفِيْ جميع دول الوطن العربي.

أحدث وأقوى عروض الجوال من اكسترا السَعُودِيْة

تضمنت مجلة صفقات إكسترا السَعُودِيْة العديد من التجارية للهُواتف المحمولة مثل سامسونج الكورية الجنوبية، وتكنو مصر، ولافا الهندية، ونوكيا الفنلندية، و ZTE، و Honor، و Huawei، و Xiaomi، و Oppo، و Vivo الصينية، و Apple الأمريكية. كَمْا اشتمل على هُواتف محمولة بمواصفات عديدة ومتنوعة وسنستعرض بإذن الله أسعار هذه الموبايلات المتميزة.

أفضل عروض الأجهزة اللوحية من إكسترا السَعُودِيْة

كَمْا تضمنت مجلة Extra Saudi Offers خصومات كبيرة على الأجهزة اللوحية من مختلف الماركات العالمية مثل Lenovo و Apple و Samsung و Huawei و Alcatel و Nokia والعديد من التجارية الأخرى بمواصفات مختلفة سنراجع أسعارها معًا.

خصومات سعودية إضافِيْة على الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية

هناك أيضًا خصومات كبيرة على ملحقات الأجهزة المحمولة مثل الساعات الذكية من Apple و Samsung و Huawei و Honor وسماعات الرأس اللاسلكية من Sony و Samsung و LG و Honor و Apple وغيرها من التجارية وشواحن الهُواتف وبنوك الطاقة.

هناك أيضًا عرض حماية إضافِيْة لحماية الهاتف والبيانات، والذي يشمل الحماية وتأمين التصفح عبر الإنترنت وسحابة احتياطية بسعة 50 جيجا بايت وحماية من الفِيْروسات وبرامج التجسس، ويغطي عدة أجهزة بسعر 175 لكل حزمة أساسية. وسعر 250 ريال للباقة المفضلة وعرض اكسترا السَعُودِيْة للضمان الإضافِيْ والذي يقدم ضمان أفضل وميزات أكثر بسعر أقل وضمان ضد الكسر وقطع غيار أصلية مضمونة وضمان شامل للإصلاح أو الاستبدال والعديد من المزايا الأخرى بأسعار تبدأ من 160 ريال سعودي.