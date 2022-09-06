أحد أبناء الأزهر الشريف.. من هُو أليكو دانجوتي أغنى رجل فِيْ أفريقيا

من بين العديد من رجال الأعمال الأفارقة، يبرز اسم الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي، الذي يعتبر أغنى رجل فِيْ القارة الأفريقية.

دانغوتي، الذي ورد اسمه فِيْ قائمة فوربس لأغنى أثرياء العالم، هُو رجل أعمال نجح، على الرغم من انتمائه لعائلة ثرية، فِيْ مضاعفة ثروته وتعزيز قوته المالية من خلال مشاريعه.

من هُو اليكو دانجوتي

يُعرف Aliko Dangote بأنه أغنى رجل فِيْ إفريقيا، حيث تبلغ ثروته أكثر من 19 مليار دولار، وفقًا لمجلة Forbes، ويحتل المرتبة 79 فِيْ أغنى رجل فِيْ العالم.

يمتلك إيلكو شركة تسمى “Dangote Cement”، وهُو أيضًا رئيس مجموعة Dangote Investment Group، التي ينتشر عملها فِيْ العديد من البلدان الأفريقية، بما فِيْ ذلك إثيوبيا والسنغال والكاميرون.

ولادة أليكو دانجوتي

ولدت أليكو فِيْ 10 أبريل 1957، وولدت فِيْ ولاية كانو فِيْ شمال نيجيريا، وتنتمي إلَّى واحدة من أغنى العائلات فِيْ هذه المنطقة.

توفِيْ والد Aliko عَنّْدما كان لا يزال فِيْ الثانية عشرة من عمره، ولأن عائلته كانت من عائلة معروفة بريادة الأعمال، عرف Aliko الأعمال التجارية منذ صغره، وشارك فِيْ مشاريعه الأولى منذ أن كان فِيْ المدرسة الابتدائية، حيث كان يشتري أكياس الحلوى ويبيعها. لزملائه فِيْ المدرسة.

الحياة الدراسية لـ Aliko Dangote

انتمي إلَّى عائلة مسلمة، كانت بداياته فِيْ التعليم من خلال التحاقه بمدرسة لتحفِيْظ القرآن الكريم، وبعد ذلك انخرط فِيْ الدراسات العربية والإسلامية، وفِيْ عام 1964 التحق عليكو بمدرسة الشيخ علي كوماسي الثانوية فِيْ كوماسي، نيجيريا.

كانت الخطوة التالية بالنسبة له للدراسة فِيْ الأزهر الشريف، وحصل من جامعة الأزهر على إجازة فِيْ التجارة وإدارة الأعمال.

مهنة أليكو دانغوتي

بدأ أليكو بالتركيز على حياته المهنية بمجرد أن أنهى دراسته، حيث عاد إلَّى بلده، وقرر العمل على الرغم من ثروة عائلته.

اقترض أليكو مبلغًا من المال لبدء مشروعه الخاص، وبدأ فِيْ مجالات تشمل استيراد السلع الغذائية وتجارة القطن والمنسوجات.

فِيْ فترة وجيزة استطاع أن يصنع ثروة كبيرة كانت بوابته إلَّى العالم ويحقق ما وصل إليه من مركز مالي عملاق، ومن خلال رأس المال الذي جمعه من تجارته فِيْ بداية عمله. مسيرته المهنية، أسس مجموعته التجارية، التي أصبحت واحدة من أكبر المؤسسات فِيْ نيجيريا وقارة إفريقيا، وحافظت على هذه المكانة منذ عام 1990.