أحد أقدم خطوط السكك الحديدية الأوروبية فِيْ خطر.. ما القِصَّة

كوسيلة لحماية تراثها الوطني، تسعى أيرلندا إلَّى تحصين أحد أقدم السكك الحديدية فِيْ تاريخها ضد تأثير تغير المناخ.

وفقًا لموقع “The Mayor” الإلكتروني، يعود تاريخ خط السكة الحديد الذي يربط دبلن و Rosslare فِيْ أيرلندا إلَّى 150 عامًا وهُو أحد أقدم خطوط السكك الحديدية فِيْ أوروبا.

أعلنت الهِيْئة العامة للسكك الحديدية فِيْ إيرلندا، أن خط القطار يطل على الساحل الجنوبي الشرقي لمدينة “روسلر”، ويطل مباشرة على البحر، مما يجعله عرضة لتأثيرات التغير المناخي بكل شدته.

وسيتطلب المشروع الذي سيقوي سكة حديدية رأسمال يصل إلَّى 230 مليون دولار حسب الموقع الذي سيتم تحصينه بمسار سكة الحديد الذي يمتد بطول 168 كَمْ.

وبحسب تقديرات المهندسين المتخصصين فِيْ المشروع، فإن عملية تحصين الخط ضد آثار التغير المناخي ستحمي القطارات عليه، من خلال تعزيز البنية التحتية، وإرساء أسس جديدة كافِيْة لحماية القطارات على هذا السكة الحديدية من أجل 50 إلَّى 100 سنة القادمة.