أحسن من المطاعم.. طريقة عمل الكريب الحَلْو بأنجح وأسهل عجينة هشة وخفِيْفة

طريقة صنع الكريب الحَلْو مثل تلك الموجودة فِيْ المتاجر متوفرة اليوم من خلال هذا المقال، حيث أنه من الأطعمة التي يحبها الأطفال، لكن الأم تهتم كثيرًا بمكوناتها عندما يحضرها الأطفال من الخارج، لذلك نجدها أن معظم ربات البيوت يتساءلن ما هِيْ أفضل طريقة للقيام بذلك. نحن سعداء به وطعمه اللذيذ، لكن سر هذا الأمر يكَمْن فِيْ بضع خطوات وأشياء إذا تعلمت، ستصبح أفضل شخص يصنع الكريب الحَلْو. .

كيفِيْة صنع الكريب الحَلْو

أحضرنا لك أسرار الطهاة التي ستجعلك محترفًا فِيْ تحضير الكريب الحَلْو بكافة أشكاله وأنواعه، بل وسألناك كثيرًا عن أسرارهم فِيْ عملهم، فإليك المسار عزيزي، اتبعه وأنت. ستكون سعيدًا جدًا بالنتيجة.

المكونات

كوب ونصف حَلْيب.

كوب دقيق

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 بيضة

ملعقة زيت.

قشدة كثيفة للشحوم.

ملعقتان من العسل الأبيض.

موز مقطع.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

كريمة مخفوقة.

تذوب الشوكولاتة

كيف تستعد

نحضر قدرًا كبيرًا ونضع الطحين فِيْه ونضيف البيض والفانيليا ثم نضيف الزيت ونقلب جيدًا ونضيف الحَلْيب شيئًا فشيئًا حتى نرى أننا حصلنا بالفعل على خليط سائل.

بعد عمل خليط الكريب، نضع مقلاة على النار، ندهنها بالزيت، نضع كَمْية قليلة من الخليط وننشرها بحركات دائرية فِيْ المقلاة.

ننتظرها حتى تنضج على الجانبين لمدة دقيقتين على كل جانب، وننزعها ونضعها على منشفة ونغطيها بمنشفة أخرى حتى تحافظ على مرونتها.

نضيف الحشوة أولاً ونشحمها بالقشدة ونضع الموز ونلفها ونستبدلها بالعسل ونزينها بالسكر والشوكولاتة.

فِيْ النهاية، الحشوة متروكة لك، يمكنك استخدام صلصة الكراميل أو الفراولة كَمْا تريد.

فِيْ ختام هذا المقال نريد توضيح شيء من خلال تشغيل الكريب الحَلْو، وهُو أن الكريب ليس ضارًا على الإطلاق، حيث أن جميع مكوناته ذات قيمة غذائية عالية، والبيض والحَلْيب مفِيْدان جدًا فِيْ إمداد الكائن الحي. . يعمل الكالسيوم والشوكولاتة على تقليل فقر الدم والصغار.