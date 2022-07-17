أحصل الآن علي تمويل شخصي ب 5000 ريال من منصة سلفة لمدة 6 أشهر بدون تحويل راتب وما هِيْ شُروطْ الحصول على التمويل

تمويل شخصي 5000 ريال من منصة سلفا لمدة 6 شهُور بدون تحويل الراتب وما هِيْ شُروطْ الحصول على التمويل، من خلال منصة سلفا للتمويل الأصغر الشخصي، يمكن الحصول على مبلغ من المال لتتمكن من سداد بعض الديون أو الفواتير، أو تلبية الاحتياجات التي تحتاجها الأسرة، وللحصول على هذا التمويل هناك شُروطْ يجب توافرها من قبل المواطن الذي يطلب التمويل، ومن خلال الأسطر التالية، سنشرح كيفِيْة الحصول على التمويل الأصغر من منصة Advance.

تمويل شخصي 5000 ريال من منصة سلفا

نقدم لك كيفِيْة الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفا وشُروطْ الحصول على تمويل شخصي

شُروطْ الحصول على التمويل الأصغر الشخصي لمنصة سلفا

هناك بعض الشُروطْ التي يجب على المواطن الذي يرغب فِيْ التقدم بطلب للحصول على التمويل الأصغر أن يفِيْ بها، وهِيْ كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالإضافة إلى كونه موظفًا فِيْ أحد القطاعات.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين للتمويل الأصغر عن 23 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

أن لا يقل دخل المتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

عدم وجود معوقات فِيْ قائمة خصائص مقدم الطلب.

كيفِيْة الحصول على تمويل شخصي لمنصة سلفا

من أجل الحصول على قرض تمويل أصغر من منصة سلفا، يجب اتباع الخطوات التالية، وهِيْ كالتالي

الدخول فِيْ موقع منصة سلفا.

ثم انقر فوق تسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

حدد مبلغ التمويل الذي تريد الحصول عليه من منصة سلفا، مع تحديد الفترة التي يمكنك خلالها سداد القرض.

بعد ذلك أدخل جميع البيانات المطلوبة مثل إدخال اسمك ورقم الهُوية الوطنية والعنوان ومكان العمل وكذلك إدخال قيمة دخلك الشهري ورقم هاتفك والبريد الإلكتروني.

يرجى ة التفاصيل الخاصة بك بعناية ثم النقر فوق “طلب دفعة”.

بعد الانتهاء من جميع هذه الخطوات، سيتم ة طلبك، وفِيْ حالة الموافقة، سيتم الاتصال بك عبر الهاتف المحمول.

مزايا منصة سلفا للتمويل الأصغر