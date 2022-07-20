أحصل على سيارة تويوتا راش Toyota Rush 2022 بالتقسيط….أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل

أرخص عروض سيارة تويوتا راش 2022 بالتقسيط بدون دفعة مقدمة لمدة 5 سنوات من عبداللطيف جميلسيارة تويوتا راش 2022 بمواصفاتها المميزة، سيارة عائلية ذات 7 مقاعد موفرة فِيْ الوقود، باستهلاك 6.6 لتر، مع تسارع 13 ثانية من صفر إلى 100 كَمْ، بقوة 103 حصان وعزم دوران 136 لفة. احصل على سيارة تويوتا راش 2022 بأقساط مريحة لمدة 5 سنوات من شركة عبداللطيف جميل بأقل قسط شهري يمكنك دفعه دون الحاجة إلى كفِيْل.

ارخص عروض سيارات بالتقسيط لتويوتا راش 2022

سنقدم كل ما يتعلق بعرض تقسيط تويوتا راش 2022 ونتعرف على ميزات عرض التقسيط.

كالعادة، أطلقت شركة عبد اللطيف جميل عروض سيارة تويوتا راش بالتقسيط لعام 2022.

حيث يمكنك دفع ثمن السيارة لمن تزيد أعمارهم عن 56 سنة بأقساط ميسرة.

يعفى العميل من دفع أي رسوم إدارية.

يتم دفع القسط الأول من مدفوعات السيارة من قبل الشركة نيابة عنك، وهذا ما كان عقبة لكثير من العملاء.

لا حاجة لأي ضامن لتركيب السيارة.

يتم دفع أقساط السيارة شهريًا وليس أسبوعيًا، وتحتفظ بأقساط سعر السيارة حتى تصبح لك بالكامل.

القسط الشهري للسيارة حوالي 1140 ريال سعودي، ويستمر التقسيط على هذا المبلغ لمدة 5 سنوات.

هناك أنواع كثيرة من السيارات وبعضها أغلى ثمناً.

لذلك فإن قيمة القسط الشهري لسيارة تويوتا راش GL هِيْ 1217 ريال سعودي.

مميزات عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022