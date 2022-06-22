أحصل على سيارة هيونداي اكسنت بقسط شهري 937 ريال بدون دفعة أولي وفترة سداد 60 شهر

أحصل على هيونداي أكسنت بقسط شهري 937 ريال ، يقدم بنك الرياض تمويل تأجير السيارات للمواطنين والمقيمين بعدد كبير من المزايا التي يوفرها البنك للتمويل التأجيري مع بعض الشروط الخاصة للمواطنين والمقيمين. من خلال عقد الإيجار في بنك الرياض.

مزايا الحصول على تمويل إيجار مصرفي الرياض

يقدم البنك تمويل تأجير السيارات بالعديد من المزايا للمواطنين والمقيمين بهدف جعل هذا المنتج الخيار الأفضل والأمثل لمن يريد الحصول على سيارة بالتقسيط من البنك. ومن أهم مزايا هذا المنتج ما يلي:

يحق للمواطنين والمقيمين الحصول على تمويل. لا رسوم ادارية ولا دفعة اولى. الحد الأقصى لمبلغ التمويل نصف مليون ريال سعودي. إجراءات سهلة. هامش ربح تنافسي. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة السداد 60 شهر. متاح مع أو بدون تحويل الراتب

احصل على هيونداي أكسنت من بنك الرياض

يمكنك الحصول على سيارة هيونداي أكسنت من بنك الرياض وتسديد قسط شهري 937 ريال على 60 شهر بمعدل نسبة سنوي يبدأ من 7.96٪. كما يمكنك الحصول على هيونداي JV 70 بقسط شهري 2758 ريال سعودي ومعدل النسبة السنوي يبدأ من 6.25٪ ويستمر هذا العرض مقدم من البنك حتى 30 يونيو 2022.

طلب التمويل عبر الإنترنت

إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل من البنك أو الاستفادة من العروض المتاحة على سيارات Hyundai ، يمكنك التقديم عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع بنك الرياض تمويل التأجير.

املأ نموذج الطلب.

تسجيل الاسم ورقم الهوية والجنسية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ونوع المنتج وسعر السيارة وجميع البيانات المطلوبة.

وأدخل رمز التأكيد.

تأكيد.

كما يمكن استخدام حاسبة التمويل لمعرفة قيمة القسط الشهري المتناسب مع قيمة التمويل وقيمة السيارة. تتوفر أيضًا مجموعة من سيارات تويوتا ومازدا وكيا. لمزيد من المعلومات تواصل مع البنك على الرقم 8001242020.