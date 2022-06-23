أحصل على نتيجة البكالوريا 2022 BAC في تونس الدورة الرئيسية عبر رسائل الهاتف SMS

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور في تونس إعلان نتيجة البكالوريا 2022 ، بعد أن يكون الطلاب قد أكملوا الاختبارات النهائية وعملية تصحيح الأوراق على وشك الانتهاء. خلال المقال لديك كل ما يتعلق بالنتيجة وكيفية الحصول عليها سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة التي أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع مختلف شركات الاتصالات لتسهيل حصول الطلاب على نتائجهم دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو إلى أي مكان حيث يمكنك هذه الخدمة لمعرفة النتيجة من المنزل بمجرد إصدارها.

نتائج البكالوريا 2022 البكالوريا في تونس

أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية ، عن قرب الانتهاء من تصحيح الأوراق ، وستتم مراجعة الدرجات واعتماد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة ، وبالتالي ستعلن النتائج خلال الأسبوع المقبل ، حتى يتسنى لجميع الطلاب. سيتمكنون من معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في جميع المواد المخصصة لهم من خلال الموقع. بالنسبة للوزارة سيتم رفع النتائج عليها في غضون أيام قليلة ، ولكي تتمكن من معرفة النتيجة إلكترونيًا ، يجب اتباع ما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم التونسية

الضغط على “نتائج البكالوريا الدورة الرئيسية 2022”.

أدخل اسم الطالب ورقم تعريفه.

انقر فوق “بحث”.

ستظهر النتيجة على الفور.

كيفية الاشتراك في خدمة الرسائل القصيرة

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خدمة الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب من خلال الرسائل النصية القصيرة ، من خلال مشاركة الطالب في الخدمة والتي هي مقابل رسوم رمزية ، وسيتم إرسال النتائج للطلاب عبر الهاتف يوم الأحد المقبل الموافق لـ 26 يونيو 2022 قبل الإعلان عنها على الموقع ، وتأتي هذه الخدمة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركات الاتصالات (Orange – Etisalat – Ooredoo) مقابل رسم رمزي يتم خصمه عند إرسال الرسالة وقيمتها. 950 مليم فقط.

يتم الاشتراك في هذه الخدمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم (85005) ، ومحتوى الرسالة هو كلمة bac ، ثم مسافة ، متبوعة برقم تسجيل الطالب ، ثم نجمة.