أحفاد إلهام الفضالة يحظون بتفاعل كبير عَنّْد الجمهُور فِيْ ظهُورهم الأول

أثار الظهُور الأول لأحفاد الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تفاعلًا كبيرًا بين جمهُورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت مقطع فِيْديو يظهر نواف الخالدي زوج ابنتها جالسًا مع أحفادهما.

منى العتيبي، ابنة إلهام الفضالة، أطلقت اسم والدتها على طفلها الأول، وظهرت بطلة مسلسل “أمينة حاف” فِيْ وقت سابق، مع أحفادها الصغار فِيْ احتفال قرقيعان، وكانت حريصة على حمل طفلين. حفِيْداتها على يدها.

يشار إلَّى أن إلهام الفضالة لديها ثلاث بنات، الأولى أنجبت “منى” منذ زواجها الأول من سعودي من عائلة العتيبي، والثانية أنجبت “فجر”، والثالثة “آل-“. نور ”لزوجها خليل التميمي، قبل زواجها من الممثل الكويتي شهاب جوهر.

وعادة ما تشارك الفنانة الكويتية لحظاتها السعيدة مع عائلتها الصغيرة عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وسبق أن أعربت الفضالة عَنّْ سعادتها بعد إنجاب حفِيْدتها الأولى، خاصة وأنها كانت تبلغ من العمر 45 عامًا فقط، وقالت فِيْ مقطع فِيْديو، إن نساء أخريات فِيْ الثلاثينيات من العمر حصلن على لقب جدة، ونصحت معجبيها بعدم الخوف. لقب الجدة.

كَمْا نشرت صورة لنفسها على صفحتها الشخصية على إنستجرام، ظهرت فِيْها وهِيْ تحمل حفِيْدها فور ولادته، وكتبت الحمد لله ربنا خير. ابنتي منى تنعمت بمحمد. أسأل الله أن يربيه نبتة جيدة وأن يجعله طفلاً سعيداً “.

تلقت التهاني من الإعلامية مي العيدان، وعلقت “مليار مبروك، إلهام، يرفع على شرفك، شفتاي صبري، والله يبارك فِيْ الطفل الذي تظهره، الله يحفظه لك ويصنع ذرية صالحة. منه.

فِيْ سياق آخر ؛ أعلنت الفنانة إلهام الفضالة، مؤخرًا، عَنّْ إنهاء تعاونها مع متجر شي إن “شي إن” وعلامة التجميل الشهِيْرة هدى بيوتي، بعد دعمهما للمثلية الجنسية.

وشارك الفضالة، عبر حسابه الشخصي على سناب شات، مقطع فِيْديو، كشف فِيْه عَنّْ موقفه، موضحًا أنه “لا مبدأه ولا دينه يسمحان له بالتعامل معهم بعد منصبه الأخير”.

وأكدت الفنانة الكويتية أن موقف هذه العلامات التجارية يعتبر حرية شخصية، لكنها ليست ملزمة بالموافقة عليه أو دعمه، كَمْا وثقت الفضالة لحظة حذفها لتطبيق “شي إن” من هاتفها.