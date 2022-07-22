أحلام العجارمة توثق استعادة ابنها بعد اختطافه بإسطنبول وتهريبه إلَّى إدلب

انفجرت المذيعة الأردنية أحلام العجرمة بدهشة صادمة بعد أن كشفت عَنّْ اختطاف ابنها منذ ثلاثة أسابيع فِيْ مدينة اسطنبول التركية، حيث تم تهريبه منه إلَّى مدينة إدلب السورية حيث تم العثور عليه.

وثق العجرما، الجمعة، مقطع فِيْديو عبر حسابه على إنستجرام يظهر لحظة لقائه بابنه الوليد بعد 20 يومًا من اختطافه على الحدود السورية التركية.

وعلقت مذيع قناة TRT العربية على الفِيْديو قائلة “بعد اختطافه بثلاثة أسابيع، كرمني الله بإعادة ابني المولود سالمًا معافى، الحمد لله”. وفجأة فقدت أثر المولود الجديد فِيْ اسطنبول حيث أعيش. وبعد اتصالات مكثفة مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تعرض للاختطاف والتهريب من قبل عصابة من مهربي البشر ونقله إلَّى إدلب السورية بشكل يعرضه لخطر الموت “.

وتابع “نتيجة الجهُود التركية داخل وشمال سوريا، تمكنا من التعرف على الخاطفِيْن والوصول إليهم، ومن ثم معرفة الوجهة التي أخذ منها الخاطفون الوليد (…) وبفضل الله وجهُود السلطات التركية والسفارة الاردنية والجهات الامنية اعدها والحمد الله الوليد “.

وقالت أحلام العجرمة إن الحالة النفسية لابنها “سيئة” دون أن تذكر من وراء اختطافه.

وتلقت المذيعة الأردنية العديد من رسائل الدعم والتضامن والتعاطف معها، من بينها الفنانة السورية جيني إسبر التي علقت “يا حبيبة الله، الحمد لله، أنت صعب للغاية، الله يرحمك سالمًا!”.! ! لا تروا الشر حفظه الله ويسعده ويبعده عَنّْ كل شر وكل شر.

فِيْما طلب أحد المتابعين مزيدا من الإيضاح قائلا “هل يمكنكَمْ مشاهدة فِيْديو لترحيلنا وكَيْفَ جرى الاختطاف ومن تم الاختطاف حتى نعرف كَيْفَ نحمي أطفالنا وما السبب لخطف ابنك شخصيا هل انت شخص معروف أم أنهم جاهلون بك وبطفلك، أي بشكل عشوائي

وكتب أحد المتابعين “لا أستطيع أن أتخيل كَيْفَ مرت عليك الأيام أو الدقائق، مقدار الحزن والخوف لديك.