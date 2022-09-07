أحلام تحسم حَقيْقَة خطوبة نجلها فاهد

ردت الفنانة الإماراتية، أحلام، على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية عَنّْ خطوبة نجلها فهد، بعد أن انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع إعلامية.

نفت أحلام خطوبة نجلها الأكبر “فهد”، مؤكدة أنه ما زال صغيرا فِيْ الوقت الحالي وعليه أن يكَمْل دراسته الجامعية أولا ثم يفكر فِيْ الزواج.

وقال النجم الإماراتي فِيْ مقطع فِيْديو نشره على حسابه على سناب شات “مثل هذه الوحدة تطلب مني تهنئة أم فهد على الخطوبة. الشاب فهد يبلغ من العمر 17 عامًا. من المستحيل الانخراط الآن إن شاء الله”. ، ستتخرج وتحصل على شهادتها الجامعية، وبعد ذلك ستفكر فِيْ الزواج “.

وتفاعل معها معجبو الفنانة الإماراتية كثيرًا، داعمين كلماتها بأن ابنها يجب أن يكَمْل دراسته أولاً، متمنياً لها التوفِيْق.

فهد أو “فهد” هُو الطفل الوحيد لأحلام من زوجها نجم الرالي القطري السابق مبارك الهاجري، وفهد لديه شقيقتان فاطمة ولولو.

من ناحية أخرى، نشرت أحلام، الأربعاء، مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه برفقة الفنانة التونسية أميمة طالب، أثناء أدائها أغنية للأولى.

والأغنية “لا تذهب ليلاً”، من كلمات منصور البلوي، ألحان عبد الرحمن العثمان، وتحديداً غنوا مع المقطع الذي يقول بعدك كل واحد ثمين وكل هؤلاء. قبل ذلك افتديتني.

وكتبت أحلام فِيْ الفِيْديو “أذكرك باللطف وأعود وأعوذ به من الشرك”.

من ناحية أخرى؛ تسبب مقطع فِيْديو للفنانة أحلام مع زوجها مبارك الهاجري فِيْ تفاعل حديث، خلال عودتها من إجازتها فِيْ إسبانيا، برفقة 91 حقيبة تسوق.

أظهر مقطع فِيْديو، شاركه مبارك الهاجري، رد فعل زوجته عَنّْدما ذكرت كَمْية الأمتعة التي كانت على متن الطائرة صادمة لها.

وقال الهاجري فِيْ الفِيْديو “الكابتن يخبرك بـ 91 حقيبة”. وردت أحلام بدهشة الحقائب 91 كيسا فقط.

وأكَمْل الهاجري حديثه مع أحلام وقال يعَنّْي يأتون ومعهم 21 حقيبة ويعودون ومعهم 91.

من الناحية الفنية، طرحت أحلام أغنيتها الأخيرة “باب قلبي” قبل أيام وحققت نجاحًا كبيرًا بمجرد الإعلان عَنّْها، وتجاوزت المليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهِيْ من كلمات الأمير سعود بن عبد الله. وألحان عبد الرحمن العثمان.