أحلام تستقبل أصالة وفائق حسن فِيْ منزلها.. والمياة تعود لمجاريها

تشتهر الفنانة الإماراتية، أحلام، بكرمها عَنّْد قدوم الضيوف إلَّى منزلها، فتعد لهم أشهى الأشياء، وتحاول قدر المستطاع الترفِيْه والتسلية لهم.

استقبلت أحلام وزوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري مؤخرا صديقتهما الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن والمغنية المغربية أسماء لمنور (أم آدم)، بعفوية وحميمة. جلسة.

أعدت أحلام وليمة كبيرة تضم أطباق السمك والأرز تكريما لضيوفها الذين بدوا سعداء ومرتاحين جالسين حول مائدة الطعام.

ونشر مبارك الهاجري مقطع فِيْديو وهُو يرحب بالضيوف قائلًا “أهلا بك يا أبو خالد، والدة خالد العزيزة، أنورنا وبارك فِيْك أن تأتي إلينا، ووالدة آدم العزيزة، بارك الله فِيْك وارزقنا. أنت سلامك “.

تبنت أحلام إطلالة مريحة، مرتدية زي حريري، لا تضع مستحضرات تجميل على بشرتها، وتجديل شعرها للخلف.

كَمْا ارتدت أصالة تصميمًا من قطعتين، يتكون من بنطلون وقميص فضفاض، بألوان الأزرق والأصفر والأبيض، فِيْما تركت شعرها تسريحة شعر ناعمة فِيْ الخلف.

لعبت أحلام وزوجها لعبة ورق مع أصالة وفائق، حيث جلست أحلام مقابل صديقتها أصالة وبدأوا فِيْ تبادل الاتهامات بالغش للفوز، وسط ضحك من حولهم.

تمكنت أصالة من هزيمة أحلام فِيْ المباراة، لكن الأخيرة اتهمتها بالغش واتهمت الجميع بمن فِيْهم زوجها مبارك بالغش أيضًا. وقالت مازحة “أنتم جميعًا غشاشون، حتى زوجي، أنتم تنامون على الأريكة اليوم”. . “

يبدو أن المياه عادت إلَّى مسارها بين أصالة وأحلام بعد سنوات من القطيعة، بعد أن أحيا حفل زفاف خاص قبل عدة أشهر، عَنّْدما أظهرت مقاطع فِيْديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النجمان يغنيان معًا فِيْ وئام كبير.

فِيْ وقت سابق من هذا العام، تم إطلاق مقطع فِيْديو، قال فِيْه المعجبون إن أصالة تجاهلت أحلام، عَنّْدما صعدت الفنانة السورية على خشبة المسرح فِيْ حفل جوائز Joy لتسلم جائزة أفضل فنانة عربية، وكانت راضية عَنّْ التعبير عَنّْ حبها لها. الفنانة اللبنانية إليسا، متجاهلة أحلام ونانسي المرشحتين أيضًا للجائزة التي اعتبرها البعض تصرفًا “غير لائق”.

كانت علاقة أحلام وأصالة قوية جدًا، قبل أن يحدث سوء تفاهم بينهما أدى إلَّى فجر السعيد، حيث غضبت أحلام وحظرت أصالة من حسابها.

وبعد فترة من الخلاف تدخل ابن أحلام فهد لحل الخلاف بين النجمين وعادت الصداقة بينهما.