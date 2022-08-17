أحلام تشتري 91 حقيبة خلال إجازتها فِيْ إسبانيا.. وزوجها يعلق (فِيْديو)

أثار مقطع فِيْديو للفنانة الإماراتية أحلام برفقة زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لدى عودتهم من إجازتهم فِيْ إسبانيا، برفقة 91 حقيبة ناتجة عَنّْ مشترياتهم. .

أظهر مقطع فِيْديو، شاركه مبارك الهاجري، رد فعل زوجته عَنّْدما ذكر عدد حقائبها على متن الطائرة.

وقال الهاجري فِيْ الفِيْديو 91 كيسا من الكابتن اقول لك. وردت أحلام بدهشة “كل الحقائب 91 كيسا فقط”.

وتابع الهاجري حديثه مع أحلام وقال يعَنّْي جئنا بـ 21 كيس ورجعَنّْا بـ 91. وعلقت الفنانة “ما المشكلة أعَنّْي، أنا متسوق من 60 حقيبة! “

وأثار المقطع الكثير من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اندهشوا من البحث عَنّْ هذه الحقائب، وعبروا عَنّْ فضولهم لمعرفة الأشياء التي تداولتها أحلام.

وفِيْ نفس الرحلة، قامت الفنانة الإماراتية أيضًا بفحص طائرتها الخاصة، وحرصت على توثيق مقاطع فِيْديو للطائرة من الخارج وأخرى من الداخل، بما فِيْ ذلك غرفة الطيار، حيث توقفت.

وقالت أحلام عبر حسابها على سناب شات “هذه الطائرة هِيْ المفضلة لديها بين الطائرات التي حلقتها طوال حياتها، ولم تغيرها منذ ما يقرب من 9 سنوات، خاصة أنها تخدمها وعائلتها فِيْ مسافات طويلة”.

وأوضح أحد المعلقين “بالنسبة لي، هذه الطائرة هِيْ واحدة من أروع الطائرات التي ركبتها فِيْ حياتي. إذا كنت تتذكر عَنّْدما ذهبت إلَّى دبي أوبرا، فقد استخدمت هذه الطائرة. لقد استغرق الأمر مني 8 سنوات دائمًا. 9 سنوات.” واضاف “لم يغير هذه الطائرة. اغلب رحلاتي الطويلة على هذه الطائرة هِيْ انا وبوفهاد من احلى واروع الطائرات وان شاء الله”.

كانت أحلام قد أمضت لحظة خاصة مع صديقاتها فِيْ إسبانيا، حيث تداول جمهُورها عدة مقاطع ظهرت مع صديقتها النجمة أصالة وزوجها فائق حسن، فِيْ حضور الفنانة أسماء لمنوار، وهُو لقاء عائلي أثار اهتمامًا كبيرًا. . من الجمهُور، بسبب عودة العلاقات بين النجمين وعائلاتهم، فِيْ الفترة الأخيرة إلَّى حد مشاركتها فِيْ الإجازات الصيفِيْة.