أحلام تعود بعدما أثارت التساؤلات.. وتوجه رسالتين لأصالة ومحمد عبده

ردت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامي، على أسئلة الجمهُور حول سبب غيابها مؤخرًا، حيث إنها غير معتادة على التفاعل عبر حساباتها على مواقع التواصل، واسترجاع الحفلات والأنشطة الفنية الأخرى.

وقالت له أحلام فِيْ تغريدة عبر حسابه على تويتر “أولا شكرا على السؤال والحب. ثانيًا، أنا فِيْ إجازة لمدة شهرين مع عائلتي، وأعتقد أن هذا حقي بعد جهد عام كامل، وهذا تجديد فِيْ حد ذاته، ولا جديد فِيْ الوقت الحالي.

عادت الفنانة الإماراتية وهنأت صديقتها الفنانة أصالة نصري، فِيْ أول تفاعل لها بعد عودتها، وكتبت رسالة تقول عيش ونحبك ونفخر بك حتى قديمك وجديدك فماذا عَنّْك. بدعة #اصالة نصري.”

وجاءت تغريدة أحلام نتيجة تعليق كتبته أصالة منذ أيام عبر حسابها على تويتر، قالت فِيْه “ماذا تحبين اليوم وماذا سيبقى لغد بعيد ألحان “. مجموعة صغيرة تستشير كل من حولي وعلى رأسهم حبيبي فايق وشقيقي أنس. للاستمتاع بذكرى حلوة والاحتفاظ بها معك مع الأغاني الحلوة، من فضلك انتظرني اليوم بينما أنتظر معك “.

كَمْا قدم رسالة للفنان السعودي محمد عبده قال فِيْها “بونورة، الرقم الصعب فِيْ الوطن العربي، صاحبة الأغاني الخالدة، لقب صاحب الموسوعات الفخور”.

El público también celebró el regreso de Ahlam a la interacción, y algunos de ellos confirmaron que su ausencia recientemente los preocupó, destacando que tiene derecho a alejarse de algunas luces para descansar, hasta que regrese con nuevo entusiasmo y buen humor para presentar lo mejor de نعم. أغاني جديدة.

احتفلت أحلام الشهر الماضي بعيد زواجها الثاني والعشرين من زوجها مبارك الهاجري.

وثقت أحلام مقطع فِيْديو جمعته مع زوجها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت متسائلة “كَمْ عمر … ليجيب عليها زوجها بعبارة” 22 سنه طيلة حياتي “. تعليق على الفِيْديو “ربي لا تحرمني منك نور قلبي وعيني”.

وتلقت النجمة الإماراتية رسائل تهنئة ومباركة من نجوم الفن والجمهُور، متمنية لها السعادة والنجاح والاستقرار فِيْ علاقتها بزوجها، وهِيْ تواصل التألق فِيْ مسيرتها الفنية.