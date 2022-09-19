أحلام تفتح باب الهجوم على إعلامي سعودي حاول الإيقاع بينها وبين أصالة

وضعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الصحفِيْ السعودي فهد الأحمدي فِيْ مرمى نيران جمهُورها بعد أن أعادت نشر تعليق له على حسابها بموقع تويتر، مع إرفاق رد صارم.

لن تصبح أصيلة

بالتفصيل نشر الإعلامي السعودي عبد الرزاق البجالي، عبر تويتر، تغريدة أشاد فِيْها بأداء الفنان الإماراتي فِيْ إحدى الحفلات، قال فِيْها “حدثني عَنّْ الفن سأخبرك عَنّْ الأحلام”.

لكن أحلام لم تنتظر طويلاً، إذ سرعان ما ردت على تعليق الأحمدي، مؤكدة أنها لا تريد أن تكون غير نفسها، قائلة “يا صديقتك، من قال لك أريد أن أكون صادقًا م الأحلام. “وأبي ما هُو إلا أحلام”، وأرفقتهم بالرموز التعبيرية كتاج، فِيْ إشارة إلَّى لقبه “ملكة”.

هجوم عَنّْيف واتهامات بالفتنة بين أصالة وأحلام

تعليق الحمدي لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل “المعجبين” أحلام حيث تعرض لهجوم شديد من خلال التعليقات التي وردت، بما فِيْ ذلك “إعلامي وهذه كلماتهم. جميعهم فنانين ولديهم معجبين”. “يحب العمل الخيري وعلى تويتر هناك السمراوات والمشاكل”.

كَمْا اتهمه البعض بمحاولة إثارة الفتنة بين أحلام والمطربة السورية أصالة نصري، قائلاً “أحلام وأصالة حبيب لا ترضى بشيء”.

فصول الخلاف والتقارب فِيْ العلاقة بين الأحلام والأصالة

يشار إلَّى أن العلاقة بين النجمتين أحلام الشامسي وأصالة نصري شهدت فصولاً من الخلاف والتقارب بينهما، وبعد خلاف طويل وجدل فِيْ الإعلام، عادت المصالحة بين الفنانتين بمبادرة من فهد نجل. أحلام. ، التي نشرت تغريدة عبرت فِيْها عَنّْ حب والدتها لصوت أصالة.

وردت أصالة على تغريدة فهد وقتها مشيدة بأحلام على مجموعة من الأغاني التي قدمتها بقولها “كَمْ حلاوة فِيْ الأغاني، أقول لك أن تنظم إعجابي فِيْ وقت لاحق. لكن فِيْ البداية، “حزين” فظيعة ومخيفة، وسأغنيها معك قريبًا يا حلومة. “

بعد تلك التغريدات، عادت مياه العلاقة بين المطربين الإماراتيين والسوريين إلَّى طبيعتها، واتضحت محاولات التقارب للجمهُور من خلال الزيارات الودية المتبادلة.